Eesti Laulu võitjaks ennustatakse Jaagup Tuisku, Uku jääb napilt teiseks

Analüütiku Ivan Špoli sõnul on tänavuses finaalis esile kerkinud kaks artisti, kelle tõenäosus Eesti Laul võita on konkurentidest oluliselt suurem.

Eesti Laul 2020. võitja tõenäosus

"Beautiful Lie" Jaagup Tuisk

"What Love Is" Uku Suviste

"Young" Rasmus Rändvee

"By My Side" Stefan

"Only Dream" Inger

"Üks kord veel" Traffic

"Georgia (On My Mind)" Egert Milder

"Out In Space" Shira

"Majakad" Synne Valtri ja Väliharf

"I am Sorry I Messed Up" Uudo Sepp

"Write About Me" Anett x Fredi

"Break Me" Laura

Lisaks lauluvõistluse võidukoefitsientidele on portaali analüütikud arvutanud tõenäosused ka mitme muu sündmuse toimumise kohta. Näiteks arvatakse, et Uudo Sepp mainib 25-protsendilise tõenäosusega mõnes otseülekande intervjuus, et ta armastab enda tüdruksõpra. Kontserdi ajal võib juhtuda, et mõni artist unustab laulu sõnad või kaob Saku Suurhallis elekter – nende sündmuste juhtumise tõenäosuseks on vastavalt üheksa ja neli protsenti.