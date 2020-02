ETV saatesari "Iseolemine" kutsub märkama puudega inimesi

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 12%, neist rohkem kui 60 000 on tööealised. Uuel hooajal uurib "Iseolemine", kuidas läheb neil, kel puude tõttu jagub rohkelt väljakutseid. Mis on toimetuleku võti, millest leida innustust ja kuidas raskused ületada? Ja mida saavad end terveks pidavad inimesed erivajadustega inimeste elu lihtsustamiseks teha?

"Meie sarja portreteeritavad on küll puuetega inimesed, kuid vaatama ootame kõiki. Puuetega inimeste toimetulek sõltub meie kõigi soovist ja oskusest luua puuetega inimestele võimalusi nii tööturul kui ka isiklikus elus. Loodame, et "Iseolemine" suurendab mõistmist ja hoolivust neisse, kes vajavad märkamist ja tuge," avas saatejuht Margus Saar.

Sarja neljandal hooajal jõuavad vaatajateni kümne inimese lood. Erinevad on nii saatused kui ka väljakutsed, millega nad puude tõttu silmitsi seisavad. Kui mõned neist ei ole kunagi kogenud elu ilma puudeta, siis teised on pidanud kohanema muudatustega elu jooksul. Pühapäevase avasaate peategelaseks on seljaaju kahjustusega Madis, nädal hiljem aga mõned aastad tagasi keerulise haiguse diagnoosi, anküloseeriv spondüliit, saanud Mikk.

"Iseolemine" alustab ETV ekraanil pühapäeval, 1. märtsil kell 19.45. Saatesarja juhib Margus Saar, toimetajad on Iiris Saluri ja Piret Suurväli, režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Aarne Kraam. Saatesari valmib Euroopa sotsiaalfondi toel ja tootja on AA Visioon Stuudio.