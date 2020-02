Öed analüüsisid Eesti Laulu finaliste: Aneti laul on maitsekas ja Egert on omas mahlas

"Ma olen igal aastal teinud nii, et väga ette ei kuula teadlikult. Mulle meeldib saate kogu komplekt korraga. Sellelt vaadates olid täiskomplektid väga-väga tugevad ja lahedad. Ei olnud väga palju arusaamatuid lugusid," arutles Aaslaid Eesti Laulu poolfinaalide teemal ETV saates "Terevisioon".

Tuuli ütles, et tema maitse on Kristeliga sarnane, kuid kunagi ei saa olla kindel, kas see ühtib ka Eesti rahva omaga.

Tuuli ja Kristeli lemmiklaulud:

"Write About Me", esitaja Anett x Fredi;

"Kui see kitarr tuleb kohe alguses sisse, siis see tuleb nii õigesse kohta. See lugu on nii maitsekas ja kõik, mis nad režii poolest tegid, on nii ilus," rääkis Kristel.

"Mulle meeldib kui vokaalselt puhas Anett on ja see hääl pole nii ära ilustatud, et kui ta live'is laulab, et keegi ei tunne ära, et kes laulab, nii nagu osade artistidega juhtus," Tuuli.

Kristel tõi omast kogemusest näite, et on väga oluline, et laulja tunneks ennast oma loos hästi. "Mul endal läks sinna rappa kunagi "Immortalityga". Ta oli nii suur amps võetud, et ma ei olnud vokaalselt selleks valmis pluss mul polnud lavalist kogemust," meenutas Kristel.

"Georgia (On My Mind)", esitaja Egert Milder;

"Egert oli nii omas mahlas ja nii naudib seda, mida ta teeb. Kogu komplekt kokku on nii tore. See lugu on hea astumisega ja kõik temas õhkab seda, et tal on nii tore ja hea meel olla publiku ees," ütles Kristel, et on näha, et laul tuleb Egertil hingest.

Tuuli ütles, et Egert on Eesti oma Coldplay.

"Beautiful Lie", esitaja Jaagup Tuisk;

"Väga huvitav ja teistmoodi lähenemine, aga mind väga huvitas, kuidas see kooriosa sinna saadi, mis tegi selle loo nii massiivseks," arutles Tuuli. Tuuli lisas, et Jaagupi puhul on näha tema töökust. "Tal on siht mingil suuremal asjal," ütles Tuuli.

"Üks kord veel", esitaja Traffic;

"Need poisid teavad täpselt, mis nad teevad, mida nad tegema peavad ja kuidas need asjad käivad. Lugu on väga mõnus, soe ja nendelik," rääkis Kristel.

"Young", esitaja Rasmus Rändvee;

"Kui ta finaalis õigetele asjadele rõhub, siis ta saab ka väga hästi hakkama ja on väga potentsiaalne," ütles Kristel.

Kass Ernst valis Synne "Majakad"

"Minu meelest jumala tore ja toimib," ütles Kristel.