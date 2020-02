OneRepublic esineb sügisel Eestis

OneRepublicul on ilmunud megahitid nagu "Stop and Stare", "Counting Stars", "Secrets", "Good Life" ning "Apologize".

Viimati käis OneRepublic Eestis kuus aastat tagasi. Vahepeal on välja antud stuudioalbum "Oh My My" (2016) ning selle aasta kevadel on ilmumas plaat pealkirjaga "Human".

Bänd sai alguse 2002. aastal kui koolivennad, multiinstrumentalist ja laulja Ryan Tedder ning kitarrist Zach Filkins jõud ühendasid. Praegu mängivad bändis lisaks neile ka kitarrist Drew Brown, bassist ja tšellist Brent Kutzle, trummar Eddie Fisher ja klahvpillimängija Brian Willett.

Bändi laiem tuntus saabud viis aastat hiljem kui tuntud produtsent Timbaland oma versiooni OneRepublicu loost "Apologize" 2007. aastal oma kogumikule lisas. Sellest sai ülemaailmne superhitt, mis jõudis mitmetes erinevates riikides müügiedetabelite tippu. Loomulikult tõmbas see bändile palju tähelepanu ning nende debüütalbum "Dreaming Out Loud" oli väga oodatud. Albumi palad "Stop and Stare", "Say (All I Need)" ning "Come Home" olid samuti väga edukad.

2009. aastal andis OneRepublic välja albumi "Waking Up", millel kõlasid hitid "All The Right Moves" ja "Secrets". 2012. aastal ilmus plaat pealkirjaga "Native", mille tuntuimad palad on "Counting Stars", "Feel Again", "If I Lose Myself" ja "Something I Need". Neljanda albumiga ("Oh My My" (2016)) liikus bänd klassikalise poproki sound'i juurest rikkalikuma kõla suunas. Tänu sellele jõudis plaat ka bändi tegutsemiaja kõige kõrgemale kohale Billboardi edetabelis - kolmandaks. Järgmine album ilmub sel kevadel ning singlid "Rescue Me" ja "Wanted" on juba väljas.

Bändi solist Ryan Tedder on ka edukas ja produktiivne produtsent ja laulukirjutaja. Ta on kaaskirjutajana kaasa löönud näiteks Leona Lewise loos "Bleeding Love", Beyonce loos "Halo", Adele lugudes "Rumor Has It" ja "Turning Tables", Demi Lovato palas "Neon Lights" ja paljudes teistes. Produtsendi ja heliloojana on Tedder koostööd teinud väga paljude artistidega, alates Paul McCartneyst ja Whitney Houstonist Ed Sheerani ja Taylor Swiftini.