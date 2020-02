Eelmisel aasta viimaseks jäänud Suurbritannia avaldas euroloo

Suurbritannia avaldas oma euroloo "My Last Breath", mida esitab laulja-laulukirjutaja James Newman.

Newman ise loodab, et tema laul saab plusspunkte, sest kõlab lihtsalt, meeldejäävalt ka hümnilikult, vahendas BBC.

James on edukas laulukirjutaja, kes on teinud koostüüd Ed Sheerani ja Jess Glynne'iga. Ühtlasi on James Newman kuulsa briti muusiku John Newmani vanem vend.

Suurbritannia ei pea palju pingutama, et olla sel aastal eelmise aasta tulemusest edukam. Michael Rice laulis möödunud kevadel lauluga "Bigger Than Us" Suurbritannia finaalis viimasele kohale. See oli järjekorras juba neljas kord, kui riik lauluvõistluse viimasele kohale jäi.

Suurbritannia on aga siiani üks edukamaid riike Eurovisioonil, olles 63-aastase lauluvõistluse ajaloo jooksul võitnud viis korda. Viimati õnnestus neil võita 1997. aastal.

Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleb 2020. aastal 41 riiki, nende seas ka Ukraina ja Bulgaaria, kes möödunud aastal kaasa ei löönud.

65. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Rotterdamis 12. ja 14. mail, finaalkontsert leiab aset 16. mail. Otse finaali pääsevad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia ja eelmise Eurovisiooni võitja Holland.