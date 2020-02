Rasmus Rändvee oma poolfinaali esitusest: I'm sorry I messed up

Rasmus Rändvee ja Uudo Sepp hindasid konkurentide laule ning rääkisid, kuidas neil Eesti Laulu poolfinaalis läks. Kui Uudo jäi oma esitusega igati rahule, siis Rasmus Rändvee naljatas, et tema esitus võib kanda Uudo lauluga sama pealkirja "I'm Sorry. I Messed Up".

Rändvee, kes osaleb võistlusel palaga "Young", ütles ausalt, et Tartu poolfinaal tema jaoks piisavalt hästi ei läinud. "Ma kõndisin enda jaoks liiga palju ja meil olid tehnilised asjad ka. Aga mitte midagi tõsist, õnneks oli parandatav asi, täna tegime kõik läbi ja oli super," ütles Rändvee ETV saates "Ringvaade", et Eesti Laulu finaaliks saavad probleemid lahendatud.

Rasmus ütles, et hindab laval improvisatsiooni ja emotsioonivabadust. "Ma võtan vabamalt ja mul on tunne, et ma pakun rohkem kontserti või emotsiooni. Ma üritan seda teha südamest," selgitas Rändvee, et iga liigutus ei käi temal plaanipäraselt.

Uudo Sepp jäi oma esitusega poolfinaalis rahule. "Ma läksin, et teha parim esitus, mille ma olen kunagi teinud. Et kui ma tulen lavalt maha, ma tunnen sooja tunnet ja adrenaliini," ütles Sepp, et see adrenaliin tõesti poolfinaalis tuli.

Rändvee ja Sepp hindasid ka konkurentide laule:

Kaader videost Autor/allikas: ERR

Kaader videost Autor/allikas: ERR

"Siin ei ole mitte ühtegi nõrka artisti, ma panin pigem laulu järgi. Kui kaardid lahti rääkida, ma panin pärast poolfinaali, kellel oli halvem lavarežii," selgitas Rasmus Rändvee oma punktitabelit ja seda, miks Uudo Sepp tema jaoks viimaseks jäi.

Sepp pani enda punktid muusikamaitse järgi ning lisas, et talle meeldib väga Egert Milder, kes meenutab talle George Ezrat. "Võidu poolest on kõigil šanssi, see tabel ei tähenda mitte midagi. Kõike võib juhtuda," tõdes ta.

Poolfinalistide üldtabel:

Kaader videost Autor/allikas: ERR

Eesti Laulu finaal toimub laupäeval, 29. märtsil Saku Suurhallis.

Eesti Laulu finaalkontserti kannavad üle Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Eesti Laulu ametlik raadiokanal on Raadio 2. Ülekannet ja jooksvat infot saab jälgida ERR-i portaalis aadressil eestilaul.ee.