Filipp Kirkorov: Ukust oleks Venemaal täht saanud

"Ta on erakordne artist ja laulja. Teisi selliseid nagu Uku pole. Ta on väga professionaalne. On selge, et ta on palju kogenud," arutles Kirkorov "Ringvaates".

Kirkorov kiitis, et Uku silmist paistab intelligentsust. "Ta on väga musikaalne, tal on väga hea hääl ja välimus on väga ilus," loetles Kirkorov Suviste plusse.

Kirkorov imestas, et nii suures riigis nagu Venemaa on tegelikult uskumatult vähe noori talente ja loetles üles Serjoža Lazarevi, Dima Bilani ja Aleksandr Panajotovi. "Kui Uku oleks teinud karjääri meil, siis ma usun, et ta oleks täheks saanud, sest tal on kõik šansid halli massi seas esile tõusta," tõdes Kirkorov.

Ka Kirkorov ise annab veel aktiivselt kontserte, olles lavalaudadel esinenud juba paarkümmend aastat. Et olla heas vormis kaotas Kirkorov aastaga 30 kilogrammi.

"Parim dieet on mitte õgida. See on kõige tähtsam, tuleb ennast kätte võtta. Võin öelda, et see 16-18-tunnise paastu dieet on väga õige," rääkis Kirkorov oma nipist kaalu alandamisel.

Lisaks väldib mees leivatooteid, magusaid jooke ja alkoholi. "Mul on lihtne, ma pole kunagi joonud. Elu jooksul kaks-kolm korda tuju tõstmiseks, siis ka tekiilat, sest mulle ei meeldi värvilised ja lõhnavad joogid," tõdes Kirkorov.

Dieet on nii hästi mõjunud, et Kirkorov pidi isegi riideid laskma koomale võtta. "Kõik on nii lohmakad. Ilusad asjad, aga piinlik, kuidas kõik lotendab," tõdes Kirkorov, kes hindab tuntud moeloojate loomingut.

"Ma investeerin endasse, ostan kalleid asju ja ütlen alati, et ma pole nii rikas,

et osta odavaid asju. Kui armastada, siis kuningannat, kui kaotada, siis miljon," ütles Kirkorov.

Kirkorov tõdes, et tal pole meelelahutusärist veel kõrini saanud, sest teda motiveerib publiku armastus. Kirkorov ise jagab armastust oma kahele lapsele Martinile ja Alla-Viktoriale. "Kui võimalik, veedan nendega puhkuse koos. Koolivaheajal oleme koos, vahel ka suvistel ringsõitudel koos. Ilusatesse linnadesse sõidame turneel ka koos," ütles, et püüab tiheda ajagraafiku kõrvalt lastele aega leida.

Kui Martinile meeldib jalgpalli mängida, siis Alla-Viktoria on loominguline. "Ma olen uhke, sest nad on hästi kasvatatud. Vaatamata suurilmaelule, mida nad minuga koos näevad," tõdes Kirkorov.