Tuleta meelde: kuidas käsi korralikult pesta

"Ringvaade" õpetas juba 2016. aastal, kuidas käsi pesta nii, et need ka puhtaks saaksid. Viiruste hooajal on õige aeg seda uuesti meelde tuletada.

Hannes Hermaküla ja Mai Palling õppisid 2016. aastal "Ringvaates" käsi pesema.

Puhastusekspert Helge Alt ütles, et ega tervete inimestega normaalses keskkonnas ka mustade käte puhul midagi juhtu. "Aga kui me oleme näiteks reisil maades, kus ei ole hügieen nii kõrge või on haiguspuhangud, siis me võime haigeks jääda," lisas ta.

Alt rääkis, et inimestel tasuks mõelda pindadele, mida nad puutuvad.

Vaata videost, kas "Ringvaate" tegijad said oma käed päris puhtaks või mitte.