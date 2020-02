Synne Valtri: minu soov pole olla, näha välja ja kõlada nagu Anne Veski

"Mina ei ole mitte iialgi soovinud kedagi kopeerida. Mitte iialgi. See on Eesti rahva poolt pandud tiitel mulle, aitäh selle eest loomulikult, kuid ma arvan, et proua Veski ei ole äkki nii väga õnnelik selle üle. See tõesti ei ole minu soov olla, näha välja ja kõlada nagu Anne Veski," ütles Valtri "Vikerhommikus".

Valtri muusikaliste lemmikute hulka kuulub hoopis Tina Turner. "Mulle polegi oluline isiku nimi, keda ma hindan, aga mulle tohutult meeldib inimestes, eelkõige naistes tohutu jõud. Et olla võrdne meestega suhteliselt halastamatus maailmas," selgitas Valtri.

Valtri ise on rõõmus, et on juba aasta aega saanud esineda koos bändiga ning esitada ainult omaloomingut. Valtri on hingelt estraadimuusika ja roki austaja ."Ma laulan seda, mis mind kõnetab. See žanr kui selline ei olegi nii määrav," selgitas Valtri, mida ta oma kuulajatele pakkuda soovib.

Uku Suviste muusikaliseks juhendajaks on Vene estraadimuusik Filipp Kirkorov, kes viis Uku kokku tema võistlusloo "What Love Is" välismaiste autoritega. "Sõbraks tänapäeval ei teagi, keda pidada, aga ma arvan, et mentor oleks õigem sõna. Ma ju teda tunnen veidi üle aasta tänu saatele "The Voice" Venemaalt," rääkis Suviste oma suhtest Kirkoroviga.

Uku kõrval pääses Eesti Laulu finaali ka Synne lauluga "Majakad". "Elule ongi vaja värvi anda, on vaja minusuguseid seeniorklassi esinejaid ja siis nooremaid juuniorklassi esinejaid," naeris Synne, et tema laul on hea kontrast teiste vahel.

Synne selgitas, et teda aitas võistlusele siiski žürii, mitte rahva armastus. "Kui antakse Eesti inimesele võimalus valida, siis sel juhul ma pole väga hämmeldunud, et ma sinna sain. Olgem ausad, ma olen aastatega päris palju sõpru üle Eesti saanud ja sell eüle on mul hea meel," tõdes Synne, et ka rahvas toetab teda.

Uku lisas, et on finaali ees elevil, sest kohapeale tuleb 7000 inimest ja telerite vahendusel jälgib võistlust 200 000 inimest. Eriti võimas on Uku sõnul kohapealne heli, kuid hea laul peab töötama ka läbi teleri. "Eks hea lugu peab tulema läbi kõige hullemast süsteemist ja kõige vaiksema nivooga. See on fakt, et ta peab igal pool hästi kõlama," ütles Suviste.