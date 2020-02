"Maahommik" naaseb värskete lugudega ETV ekraanile

Uue hooaja avasaade läheb külla tegusatele meestele, kes tahavad täita Eesti kasemetsad chaga ehk musta pässikuga, mida peetakse üheks kõige väekamaks seeneks. Pärnumaal külastatakse perekonda, kes näitab, mida kõike on võimalik teha kartulist. Üht põnevat ettevõtmist tutvustab seekordne "Maahommik" veel – nimelt on see sama Pärnumaal elav perekond lükanud käima vannikino.

"Maahommiku" edasised saated teevad tiiru peale tervele Eestile. Ekraanile jõuavad lood Hellenurme vesiveskist, Tartumaal tegustevatest kitsekasvatajatest, säästvast renoveerimisest Paides, rebasejahist Otepää kandis, mälumänguritest Tõrvas ja paljud teised külaskäigud.

"Tutvustame inimesi, kelle kodud ja unistused on erinevad. Mõni on endale püsti pannud uue ja ilusa maja, mõni kõpitseb saja aasta vanust hoonet, mõni hoiab elus veel vanemat ajaloopärandit. Jõuame ka korterisse, kus seintest koorub värv ja vett pole sees. Aga kõik, kelle juurde satume, naudivad elu maal ja toimetavad selle nimel, et seal hakkama saada," ütles saatejuht Mari Tamm.

Tamme kõrval vahendavad reporteritena Lõuna-Eesti lugusid Heleri All ja Mirjam Mõttus. "Maahommiku" režissöör on Maarika Lauri, operaator Tanel Velli-Vällik, produtsent Kadi Priske.

"Maahommik" on ETV eetris laupäeval kell 10.00.