Tomi Rahula Eurovisiooni ärajäämise võimalikkusest: force majeure võib igas asjas tulla

Hollandi viroloog Abi Osterhaus on andnud meediale teada, et koroonaviiruse pidurdamatu leviku tingimustes tuleks tõsiselt kaaluda Rotterdamis toimuva Eurovisiooni lauluvõistluse ärajätmist.

Laupäeval toimuvat Eesti Laulu finaali antud uudis kuidagi ei mõjuta. Lauluvõistluse võitja on küll ühtlasi ka Eesti esindaja Eurovisioonil, kuid mingeid muudatusi praegu plaanis pole.

"Eesti Laulu võitja jääb ikka Eesti Laulu võitjaks," sõnas võistluse peaprodutsent Tomi Rahula.

"Seda, kas see ka reaalne on, et Eurovisioon ära jääb, ei oska ennustada. Force majeure võib igas asjas tulla ja eks sellest teemast räägitakse kindlasti delegatsioonijuhtide koosolekul kahe nädala pärast Rotterdamis," selgitas ta.

Koroonaviiruse tõttu on maailmas ära jäetud juba mitmeid suurüritusi. Veneetsia karneval, mis oleks pidanud lõppema 25. veebruaril, katkestati kaks päeva varem. Samuti tühistati täielikult mobiilitööstuse mess Mobile World Congress, mis pidanuks algama Barcelonas 24. veebruaril. Edasi on lükatud ka aprillis Hiinas toimuna pidanud F1 etapp.

Eurovisiooni lauluvõistlus korraldatakse 2020. aastal Rotterdamis. Esimene poolfinaal toimub 12. mail, teine 14. mail ja finaal 16. mail.

Eesti Laulu finaal toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.