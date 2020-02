Uku Suviste ja Shira jagasid konkurentidele punkte

Shira ei julgenud ennustada, et just tema Eesti Laul 2020 võidab. "Eks ma olen kuulanud teiste lugusid, mõned on mulle väga-väga meeldinud," ütles ta ja tõdes, et talle ei meeldi üldiselt väga hinnanguid anda. "Ma kuulan neid lugusid, mis mind isiklikult kõnetavad."

"Lugu sündis algselt ühel suvepäeval, see oli mõnus õhtu, kus ma olin omaette koos klaveriga ja lihtsalt mõte jooksis," ütles Shira ja tõdes, et ta tahtis oma emotsioonid klaveri peal välja elada. "Sündiski selline mõnus käik, natukene teistmoodi, panin sõnad kirja ja salvestasin ära."

Uku Suviste kinnitas, et tunneb end tänavu Eesti Laulul paremini kui eelmised 15 aastat. "Ma ei saanud endale punkte anda ja hea, et ma seda teha ei saanud, sest ma ei oskaks ennustada," mainis ta, lisades, et muusikakonkurss ei ole sama, mis sportlase jaoks võistlused. "Lauluvõistlus on ikkagi selline asi, mida mõni teeb põnevusest, mõni hüppelauaks, mõni kuulsusjanust."

Samuti kinnitas ta, et tema hääled jagunesid suurepäraste ja väga heade lugude vahel. "Mul selliseid kehvasid ei olnudki, me oleme ikkagi finaalis," ütles Suviste ja mainis, et hetkel jäi tal hinnates tunne, nagu antakse kätte mõõdulint, aga ei öelda, kas tuleb mõõta kõrgust või kaugust. "On väga erinev, kas me hindame selle järgi, keda me kuulaksime kodus, või kellel oli parim lavashow või kellel läheks Euroopas kõige paremini.

Koondtabelis on hetkel esikohal Anett x Fredi "Write About Me" (68 punkti), teisel kohal on Jaagup Tuisk "Beautiful Lie" (65 punkti) ja kolmandal kohal Stefan "By My Side" (58 punkti). Vaata kogu tabelit: