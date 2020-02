"Ringvaate" lume-reportaaž: jääkarudele rõõm, taimedele õnnetus?

Sahajuht Märt Jätsa mainis, et sel talvel on lund tulnud lükata tõesti vaid loetud päevadel. Samas kinnitas ta, et suurt ootust lume suhtes ka ei ole olnud. "Töö on töö, tuleb ära teha."

Botaanik Urmas Laansoo rõhutas, et looduses selline hiline lumi suurt paanikat ei tekita. "Ilmaportaalid ei ennusta pikka püsivat pakast, kui on viis kuni kümme külmakraadi, siis hukutav see kindlasti ei ole," sõnas ta ja lisas, et pigem ei ole normaalne see, et veebruaris juba sarapuu õitseb. "Tavaliselt näeme me seda aprillis või jahedama kevade puhul isegi mai alguses, aga ega sarapuu pole ainus, looduslikest taimedest õitsevad ka lepad, mõnelpool õitseb ka sinilinn ja näsiniin."

Hermaküla käis ka loomaias, kus loomakasvatuse nõunik Anne Saluneem kinnitas, et vähemalt jääkarud tunnevad selle ilma üle küll rõõmu. "Seekordne talv on kehv olnud ning esimene suurem nauding oli neil 13. veebruaril, kui toodi jäähallist neile autokoormat lund ehk kooritud jääd."