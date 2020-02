Vanalinna Rahva Raamat on valitud kolme maailma parima raamatupoe hulka

Vanalinna Rahva Raamat on üle elanud keerulisi aegu. 17 aastat tagasi olid poe töötajad sunnitud Tallinna kuulsaima raamatupoe kinnisvaraarendajate plaanide tõttu sulgema, kuid õnneks panid sajad protestijad lammutustöödele jala vahele. Nüüdseks uuenduskuuri läbinud pood asub ikka samas kohas vanalinna serval, kuid näeb välja müstilisem ja muinasjutulisem kui kunagi varem.

"Loovagentuur pakkus meile selle ajastu väärilisi graafilisi elemente ja seal olid jänesed, mis võitsid kohe meie südamed, kõigi meie peas tekkis seos "Alice Imedemaal" raamatuga," selgitas poe sisearhitekt Mari Koger.

1912. aastal avatud maja oli üks silmapaistvamaid hooneid Tallinnas, kus avas raamatu- ja kantseleitarvete kaupluse Gustav Pihlakas. Mõneti oli ta seal nüüdki kohal, sest juhtumisi kohtas Christel seal Gustavi lapselapselast, ooperilauljat Oliver Kuusikut. "Välismaa raamatupoed on tavaliselt palju suuremad ja mitmekesisemad ning seal müüakse tihti ka tehnikat, aga see pood siin on uuest peast ikka väga tore ja kodune," kommenteeris ta.

Rahva Raamat kirjutas Londoni iga-aastasele raamatumessile, kus muuhulgas valitakse ka maailma parimaid raamatupoode. "Neil on veebileht, mille kaudu sai oma poe koos põhjendustega kirja panna," selgitas Rahva Raamatu turundusjuht Kersti Küla.