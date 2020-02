Üleskutse: ilm on hukas - säilitame lumememme jaanipäevani

Priit Kuusk ehk Wend valmistas kolmapäeval selle talve esimese lumememme ning pani selle juba ERR-i uudistetoimetuse külmkappi ootele.

"Täna, 26. veebruaril tööle jalutades mõtlesin taaskord, et ilm on ikka hukas. Talv tuli alles nüüd. Vähemalt on hea see, et nüüd saab teha esimese lumememme," rääkis Wend. "Selleks, et oma sõnumit rõhutada ja võimendada, otsustasin, et teen selle lumememme endale jaanipäevaks. Ehk siis tänane lumememm läheb sügavkülma," lisas ta.

Kui soovid samuti esimest lumememme koos meiega jaanipäeval nautida, siis lippa ruttu õue, valmista lumememm, torka sügavkülma ning saada pilt meile aadressil menu@err.ee.