Proovile pannakse noorte muusikute lavanärv, oskus tajuda suure saali akustikat ja tuua välja oma instrumendi parimad kõlaomadused.

Telemaja stuudios alustanud saatesari "Klassikatähed" suundub teiseks vooruks Estonia kontserdisaali, kus kaheksa võistlejat saavad näidata oskusi laval publiku ees. Erinevus stuudiosaatest on ka pikem mänguaeg – igal osalejal on kasutada kuni 15 minutit, mis annab võimaluse mängida pikemaid vorme ning näidata ennast mitmekülgsemalt.



"Kontserdivoorus tõestavad noored muusikud oma mängukvaliteeti klassikalises kontserdiolukorras, suure saali laval," selgitas "Klassikatähtede" formaadi üks autoreid Timo Steiner. "Siin saame selgeks, kas noorte muusikaline väljendusjõud ja lavasarm on piisavalt võimas, et küündida Estonia kontserdisaali tagumistesse ridadesse. Tekib ka esmane ettekujutus, kes võiksid särada lõppkontserdil suure orkestri ees," lisas Steiner.



Kontserti saab otseülekandena kuulata neljapäeval kell 19 Klassikaraadios ning jälgida saate kodulehel www.klassikatähed.ee. Kõik huvilised on oodatud kontserdisaali noortele kaasa elama ja ka ise ehedat muusikaelamust saama. Kontserdivoorust jõuab reedel, 28. veebruaril kell 20 Eesti Televisiooni ekraanile kokkuvõttev saade, kus etteastetele lisaks üllatab lava taga võistlejaid saatejuht Johan Randvere, et lõbusate eksperimentidega testida võistlejate kohanemisvõimet ning pingetaluvust.



Kontserdivoorus kuulab ja hindab mängijaid žürii, kus sel korral liitub püsiliikmete Kadri Tali ja Toomas Vaviloviga rahvusooper Estonia loominguline juht ja peadirigent Arvo Volmer. Saate ajal avaneb aadressil www.klassikatähed.ee hääletuskeskkond, kus näeb kõiki esitusi ja saab anda hääle oma lemmikule.

Hääletus kodulehel toimub kuni 5. märtsi keskpäevani. Žürii, saalipubliku ja internetis antud hääled liidetakse ning need mängivad olulist rolli esimese väljalangeja selgitamisel. 6. märtsil toimuv kolmas "Klassikatähtede" saade jääb ühele artistile viimaseks, siis esitatakse koos Tallinna Kammerorkestri ja maestro Tõnu Kaljustega unustamatuid meloodiaid.



"Klassikatähed" sari valmib Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös. Osalejate tutvustused, etteasted ja galeriid leiab saate kodulehelt www.klassikatähed.ee.