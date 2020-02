Anett Eesti Laulu eel: rahustan ennast, et kolm minutit ei saa olla midagi hullu

Anett Kulbin ja Jaagup Tuisk tunnistasid, et on eesootava Eesti Laulu finaali eel küll ärevil, kuid sama palju elevil.

"Ma katsun ennast rahustada. Paar päeva on juba õrn ärevus sees olnud. Ma üritan hingata ja mõelda, et see on kolm minutit minu elust. Kolm minutit ei saa olla midagi hullu, see saab olla midagi väga head. Kokkuvõttes, mida lähemale see jõuab, seda rahulikumaks ma muutun," tõdes Anett "Vikerhommikus".

Jaagup Tuisk lisas, et tahaks juba lavale pääseda. "See kolm minutit on pigem see, et naudi seda nii võimalikult palju, kui saab. See saab nipsust otsa," tunnistas noor muusik.

Anett pääses Eesti Laulu finaali palaga "Write About Me", Jaagup Tuisk aga ballaadiga "Beautiful Lie".

Tuisk rääkis, et kirjutas algselt võistlusloo iseenda jaoks ja ei plaaninud seda avaldada. "Mul oli vaja lihtsalt endast nii väga mingi emotsioon välja saada," selgitas Tuisk.

Tema arvates oli "Beautiful Lie" tugev nišilugu, kuid seda sõpradele mängides viitasid nad, et lugu peaks Eesti Laulul osalema. "Ma hakkasin sellele mõtlema ja vaatasin, et see mahub aja sisse ära. Mul mingeid lootusi või ootusi ei olnud, aga väga lahe, et nii läks," tõdes Tuisk, et on rõõmus Eesti Laulule pääsemise üle.

Anett sattus Eesti Laulule juhuslikult, sest laul sai valmis napilt enne konkursi tähtaega. Anett on Eesti Laulul osalemise tõttu samuti põnevil, sest proovid ja ettevalmistused on võtnud suure osa tema ajast. "See on hästi põnev. See on äge asi, mille pärast hommikul üles ärgata," tunnistas Anett.

Jaagup Tuisk selgitas, et laupäevases finaalis keskendub ta oma loole ning televaatajate suurele hulgale ei mõtle. "Mina tihtipeale keskendun lihtsalt saalipublikule. Nende energia annab väga palju juurde mulle ja ma püüan neile seda vastu anda ja nendega suhelda," selgitas Tuisk.

Ta lisas, et energiat annab seegi, et "Beautiful Lie" on tema enda kirjutatud laul. "Kui on tegemist minu enda looga, mis ma tunnen, et see on tõesti läbinisti ja kõige ausamal ja haavatavamal viisil mina, siis kuidagi see närv nii suur ei ole. Ma lähen lavale, olen omas tsoonis ja ei jõua isegi hakata üle mõtlema, närveerima või pabistama," ütles Tuisk.

Tuisk ja Anett võistlevad juba laupäeval, 29. veebruaril Eesti Laulu finaalis Saku Suurhallis.