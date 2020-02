ETV toob vaatajate ette "Eesti saatkonna Moskva südames"

Eesti saatkond Moskvas on märgilise tähendusega, see on välisesindus, mis on järjepidevalt Eestiga seotud olnud pea sada aastat. Äsja renoveeritud hoone lood on nüüd koondatud ühte saatesse.

Saatkond paikneb Moskva südalinnas, kõigest kiviviske kaugusel Kremlist. Sajandi jooksul on nende seinte vahel juhtunud palju meenutamist väärt lugusid. Lisaks diplomaatiale on selle maja puhul väga märkimisväärne ka saatkonna kunstikogu. Tegemist on kunstimuuseumi väärilise kollektsiooniga.

Endine suursaadik Marina Kaljurand iseloomustas hoonet nii: "Need kõrged laed ja see kunstikollektsioon... Jõulude ajal, kui olid jõulupuud sisse toodud ja kaunistatud, külalised ja vastuvõtud. See kõik oli imeilus. Jah, mulle see maja väga-väga meeldib."

Moskvas elanud ja töötanud ajakirjanik Neeme Raud meenutas üht pingelist olukorda. "Uuel ajal, kui ma olin korrespondent Moskvas, tekkisid uued suhted selle hoonega. Kord tekis selline olukord, et ma ei saanud aru, mis toimub. Mu ukse taga käisid Vene politseinikud ja siis langetasime otsuse, et tuleb minna mõneks ajaks saatkonda varjule."

Lugusid saatkonna majast ning Eesti-Vene suhetest räägivad teiste hulgas ajaloolane David Vseviov, Moskvas elanud ja töötanud ajakirjanik Neeme Raud, endine suursaadik Marina Kaljurand ning maja juurdeehitise planeerinud arhitekt Vilen Künnapu.

Saatejuht-toimetaja on Ave Häkli, režissöör Antti Häkli, tootja Brightnez OÜ. Saade "Eesti saatkond Moskva südames" on eetris pühapäeval, 1. märtsil kell 18.45 ETV-s.