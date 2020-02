Reket tähistab 20 lava-aasta täitumist kontsertõhtuga

Reketi esimesed ülesastumised jäävad aastasse 2001. "Alustasin esinemistega avatud mikrite taga ja siis vaikselt töötasin oma kava kalla. Laval kindlasti polnud väga julgust ja soundcheck'i aega kasutasin laval selleks, et vaadata, kas sõnad olid ikka pähe jäänud. Ei osanud midagi unistada ega loota, lihtsalt meeldis muusikat teha ja laule kirjutada," meenutas Reket, kodanikunimega Tom-Olaf Urb ja tõdes, et esimesed esinemised võisid olla üpris kentsakad.

Reketi debüütalbum "Kajapark" nägi ilmavalgust 2008. aastal, mil muusik oli lõpetamas enda õpinguid Londoni kunstiülikoolis helikujunduse erialal. Olgugi, et muusik tegi enne ja pärast esimese helikandja ilmumist koostööd Tommyboy, Genka, Põhjamaade Hirmu ja paljude teiste Eesti hip-hop skene tegijatega, saabus suur tähelend ühes 2015. aastal ilmunud albumiga "Tuule tee", mis võeti muusikasõprade ja -kriitikute poolt väga soojalt vastu ning nomineeriti Eesti muusikaauhindadel aasta hip-hop/rap/r'n'b albumi kategoorias.

Tänaseks viis sooloalbumit välja andnud artisti sõnul on muusika tihti tuleviku suunas vaatamine. "Tore on korraks paus võtta ja tagasi vaadata kogu oma ajaloo ja diskograafia peale. Võtta kokku oma sooloalbumid, andes arusaadavalt mõnele albumile rohkem aega kui teisele ja näidata visuaale, mis mind läbi aegade saatnud on. See kontsert on kindlasti kõige põnevam asi, mille kallal ma viimasel ajal tööd olen teinud," rääkis muusik ja lisab, et oma 35. sünnipäeva puhul Tallinnas üles astuda saab kindlasti eriline olema.

Reketi audiovisuaalne kontsertõhtu "Retrospektiiv 35" toimub laupäeval, 4. aprillil algusega kell 20 Tallinnas Fotografiskas. Kogu õhtu vältel loob meeleolu DJ Lauri Täht ning üles astuvad külalisesinejad.