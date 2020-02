Lugejate fotod: saada meile lumepilte

Vastlapäeva järel kolmapäeva hommikuks sadas Eestis maha valge lumevaip. Mitmed ERR-i lugejad on rõõmsa vaatepildi fotodele jäädvustanud, rohkem pilte ootame lehele Minupilt.err.ee .

Ilmateenistuse teatel on kolmapäeval ilm kõikjal Eestis pilves, tihedat lund sajab ja tuiskab eelkõige Põhja-Eestis ja Saaremaal, Lõuna-Eestis sajab ka vihma.

Kesk-Eestis on oodata tihedat lumesadu ja lörtsi. Oodatav sajuhulk on 7-12 mm.

Neljapäeval jääb madalrõhkkond Gotlandi lähistele tiirlema ja selle servas sajab vahetevahel lund, Saaremaal ja Lõuna-Eestis ka lörtsi, kuid sadu on nõrgem ja lisanduv sadu tõstab lumekihi kõrgust vaid paar-kolm sentimeetrit.