Positivuse esinejate hulka lisandus kümme uut nime

Positivus Festival avalikustas kümme uut esinejat, kes sel suvel Salacgriva mändide all lavadele astuvad. Festivalil esinevad SAINt JHN, EarthGang, Ari Lennox, Georgia, Yves Tumor & Its band, Black Midi, Flohio, Working Men's Club, JC Stewart ja Beissoul & Einius.

SAINt JHN on varem laule kirjutanud sellistele artistidele nagu Usher, Jidenna, Hoodie Allen jt. Laiemale avalikkusele sai ta tuntuks tehes koostööd Beyonce'ga loos "Brown Skin Girl" ning Lenny Kravitziga loos "Borders". Hetkel on maailma üks kuumemaid palasid Imanbeki remix SAINt JHN'i loost "Roses".

Hip-hopi duo EarthGang (ehk WowGr8 ja Olu) töötab plaadifirmaga Dreamville Records ning on Atlantas baseeruva loomekollektiivi Spillage Village aktiivne asutajaliige. Nende kuulsaim koostööprojekt seni on pala "Proud Of U" koos räppariga Young Thug.

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Ari Lennox on üks omapäraseima häälega lauljaid hetke popimaastikul. Inspiratsiooni saab ta võimsa vokaaliga naiste - nagu näiteks Ella Fitzgerald, Billy Holiday ja Whitney Houston - loomingust. Artisti debüütalbum "Shea Butter Baby" oli Soul Train Awards nominent.

Selle suve festivalide üks kuumemaid nimesid esinejate nimekirjades on Georgia, kes oma eklektilise elektroonilise muusikaga taasleiutab põnevaid helimaailmu MIA stiilis ning sarnaneb produktsiooni stiili poolest Hudson Mohawke'iga. Ta kirjeldab end kui "post-punk hiphop"-hinge ning oma populaarse hiti "About Work The Dancefloor" kohta ütleb ta, et sai juba seda kirjutades aru, et sellest võiks edukas singlilugu saada.

Yves Tumor & Its band, visuaalselt glamuurselt groteskne, muusikaliselt erinevaid sound'e ja žanre miksiv ning elavas esituses alati erakordne ja meeldejääv. Värskeim album "Safe in the Hands of Love" (2018) nimetati Pitchforki ajakirja poolt parimaks uueks albumiks ja viis Yves Tumori välja müüdud tuurile Euroopas. Järgmine album "Heaven to a Tortured Mind" ilmub 3. aprillil.

Üks eelmise suve kuumemaid bände festivalidel oli rokkbänd Londonist, Black Midi, kes musikaalselt liigub tagasi veidi esoteerilisema indie roki poole. Eksperimentaalne rokk, math rock, mürarokk ja post-punk on nende loomingus maitsekalt segatud ja viimane album "Schlagenheim" (2019) leidis koha NY Posti kümne aasta parima albumi seas, Lana Del Rey, Bon Iveri ning Billie Eilishi albumite kõrval.

Flohio kinnitas oma esimese EPga "Wild Yout", et ta on üks olulisemaid žanriüleseid artiste UK-s. Briti-Nigeeria artist, räppar ja laulukirjutaja Lõuna-Londonist toetub nii räpile kui elektroonilisele muusikale ning on hetke üks kuumimaid grime-artiste.

Working Men's Club liigub lõbus post-punk muusika aladel, olles mõjutatud nii techonst kui ka jazziest. Kuigi bändina on koos tegutsetud alles üsna vähe aega, on nad juba välja andnud kaks populaarset hitti: post-punk stiilis loo "Bad Blood" ja elektro-stiilis pala "Teeth".

Põhja-Iiri laulja/laulukirjutaja JC Stewart lummab publikult on südantmurdvalt kauni häälega. Tema kaasahaaravate laulude keskmes on lugude jutustamine ning talenti ja sarmi jätkub tal küllaga. Tema värskeim singel "Have You Had Enough Wine?" on pälvinud tunnustust nii fännidelt kui ka kriitikutelt.

Pop-sensatsioon Leedust, duo Beissoul & Einius kutsub end elektroonilise muusika skeene popikooniks. Kontsertidel kombineerivad nad oma karisma plastilisuse ja hüpnotiseeriva muusika ning sürreaalsete kostüümidega. Nende soolokontsert Leedus tõi äsja kokku üle 7000 inimese ning suvisel festivalil kuuleme kindlasti ka nende superhitti "Rooftop".

Positivus Festival on tänaseks välja kuulutanud järgmised esinejad: A$AP Rocky, James Blake, Of Monsters and Men, SAINt JHN, EarthGang, Ari Lennox, Georgia, Yves Tumor & Its Band, Black Midi, Flohio, Working Men's Club, JC Stewart ning Beissoul & Einius.

Positivus Festival toimub 14. korda mereäärses Salacgriva linnas 17. ja 18. juulil.