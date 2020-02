Aldo Järvsoo presidendi vastuvõtu kleitidest: Marta Vaarik saab minult kõige kõrgemad punktid

"Ma tunnen suhteliselt hästi kõik disainerid ära, aga võin öelda, et üks minu lemmikutest ei olnudki sel aastal Eesti disaineri kleit," mainis ta ja lisas, et esialgu ta küll oletas, et tegu on Eesti moeloojaga, aga hiljem selgus, et disainer on pärit Šveitsist.

Presidendi stiliseeritud rahvarõivad meeldisid Järvsoole väga. "Ma arvan, et presidendi auraha on just väga õige panna rahvarõivaste peale," tõdes ta ja rõhutas, et sel juhul jääb ära ka kommenteerimine, mis on täpselt presidendil seljas. "Ma arvan, et minul ega ka kellelgi teisel ei hakka seejuures igav, sest eestlasel on lihtsalt nii palju rahvarõivaid."

Järvsoo arvates valisid paljud külalised tänavu küllalt konservatiivsed kostüümid. "Võrreldes varasemate aastatega oli minu arust ka värve vähem," tõdes moekunstnik, lisades, et tänu sellele hakkasid printkangad, mida mõned inimesed kandsid, palju paremini silma.

"Marta Vaarik saab minult kõige kõrgemad punktid," ütles Aldo Järvsoo ja tõdes, et Vaariku kostüümis on suurepäraselt kokku saanud tema noorus ja lahedus. "Ta on lasknud endale teha ka tanust tuletatud disainkübara," mainis ta, lisades, et samuti võiks Marta Vaariku eeskujul rohkem naisi vastuvõtul pükskostüüme kanda.