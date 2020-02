"Ringvaade" presidendi vastuvõtul: taaskasutatud kostüümidest Nubluni

"Mina vaataks seda etendust oma raha eest ka," kommenteeris näitleja Andrus Vaarik, kes oli vastuvõtul koos kunstnikust tütre Martaga. "Me ei pea enam kogu aeg näitama, kes me olime, vaid me peaksime näitama, kelleks me tahaksime saada ja millised me võiksime olla, ma arvan, et see lavastus täpselt seda näitaski," lisas Marta Vaarik.

Presidendi kõne läks väga korda ka Toomas Hendrik Ilvesele, kellel tänane poliitiline olukord muret teeb. "President tegi seda, mida Eesti president raskes olukorras peaks tegema ehk sõnastama probleeme ja juhtima tähelepanu sellele, kuidas mõned inimesed kalduvad kõrvale meie arusaamast vabast Eestist," kommenteeris ta ning lisas, et tema valitsusajal oli selles mõttes palju kergem.

Vastuvõtul oli kohal ka räppar Nublu, keda teatakse kodanikunimega Markus Pulk. "Mind kutsuti täna ikka kodanikunimega," selgitas ta ning lisas, et reageerib oma erinevatele nimedele päevast sõltuvalt erinevalt. Vastuvõtule tuli Nublu õega, tuntud iluuisutaja Eva-Lotta Kiibusega.

Enne, kui inimesed tansusaali voolama hakkasid, jõudsid Grete Ja Jüri analüüsida ka tänavust kleidimoodi. "Mul on täna seljas minu teise päeva pulmakleit, kui ma mõtlesin, et mida täna õhtul kanda, siis otsustasin, et miks mitte," tunnistas muusik Sandra Vabarna.

Korduvkasutusega paistis silma ka riigikogu liige Signe Kivi. "Ma kandsin seda kleiti presidendi vastuvõtul viis aastat tagasi, see on soositud taaskasutus," selgitas poliitik, kellele sekundeeris abikaasa Kalju Kivi. "Uued on mul ainult sokid," naeris härra.

Taaskasutuse kasuks otsustas ka Juku Kalle Raid, kes laenas kingad, ülikonna ja lipsugi tuttavate käest. "Ainult särk on minu enda kapist, selles mõttes olen ma kas väga öko või siis prügikast kahel jala, võtame, kuidas tahame, aga lustlik see on ja kokku sobib ka," selgitas ta.