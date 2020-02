Iseseisva Eesti esimene välisreportaaž jõudis ETV-sse tänu soomlaste kingitud minutile

Rebane meenutas, et aastatel 1987-1991 oli erakordselt huvitav ja väga uhke aeg. "Iga päev olid nagu olümpiamängud ja meie olime siin kõik selle sees," selgitas ta.

ETV muutus toona vabanemisidee vabrikuks, kuid tõeline kulminatsioon oli Rebase sõnul neil päevil, mil Eesti vabaks sai. Samal ajal hakkasid Tokios kergejõustiku maailmameistrivõistlused, kuhu tema Toomas Ubaga kohale sõitis. "Õhtul võtsid Hagi Šein ja Mart Siimann vastu otsuse, et minge minema, et äkki teist on seal rohkem kasu. Oligi, me saime tundide kaupa maailma ajakirjandusele selgitada, mis Eestis toimub ja väga suurtele kompaniidele," meenutas Rebane.

Aga sel päeval said mehed oma elu kõige ilusama, kallima ja väärtuslikuma kingituse, milleks oli aeg. "Me saime soomlastelt ühe minuti aega. Nad ise olid ostnud viis, sest neil oli raha, meil ei olnud. Nad andsid selle ühe minuti meile, me kasutasime selle ära ja see on nüüd nii kaugelt tulnud iseseisva Eesti esimene välislugu," rääkis Rebane lühikesest reportaažist, mis Tokiost Eestisse jõudis.

Rebane usub, et suur osa ETV usaldusväärsusest on pärit just neist vabanemisaegadest. "Ega lihtsaid aegu ei ole. Ajakirjandus on jällegi löögi all, poliitilised tuuled puhuvad tormina," ütles Rebane, et teinekord tuleb oma seisukohtade kaitsmise nimel riskida. "Kui läheb ajakirjandusvabadus, läheb ETV vabadus, siis läheb aja jooksul ka kõik mu. Minu ETV ei lase seda ju sündida," ütles Rebane.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.