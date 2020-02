Placido Domingo vabandas naiste ees, kes teda ahistamises süüdistavad

Eelmise aasta sügisel lahkus legendaarne ooperilaulja ja dirigent seksuaalse ärakasutamise süüdistuse tõttu Los Angelese ooperist, mille ta aitas ise 1980. aastatel luua, vahendas BBC.

Domingot on ebasobivas käitumises süüdistanud 20 naist. Domingo ise on kõiki süüdistusi eitanud.

"Ma tunnustan seda, et kõik need naised tundsid end lõpuks piisavalt enesekindlalt, et enda eest avalikult seista. Ma tahan, et nad teaksid, et olen väga kurb valu pärast, mida ma neile põhjustasin. Ma võtan vastutuse oma tegude eest ja olen sellest kogemusest õppinud," ütles Domingo.

Domingo suhtes algatatud sisejuurdluse käigus selgus, et ooperilaulja käitus ebasobivalt kuni seksuaalse ahistamiseni välja ning seda nii tööl kui ka töövälisel ajal.

Süüdistused tulid avalikuks juba eelmise aasta suvel ning nende ajalugu ulatub 1980. aastateni. Allikate kohaselt sundis Domingo naisi seksuaalsuhetesse ja karistas professionaalses mõttes neid, kes sellest keeldusid.

Domingo sõnul on ta viimastel kuudel süüdistustesse lähemalt süvenenud ning mõistnud, et osad naised võisid olla survestatud käituma viisil, mis ei kahjustaks nende karjääri. "See polnud minu tahe, kuid ma poleks kunagi tohtinud neid naisi niimoodi ennast tundma panna," ütles Domingo.

79-aastane Domingo on abielus soprani Marta Ornelasiga juba 1962. aastast.