Moeajakirjanik kiitis presidenti: fantaasiarikkad uisutajakleidid juhiksid kõnelt tähelepanu

"Mulle väga meeldis presidendi enda riietus, sest see paneb trendi paika - kreemikas, rahvuslik ja tikitud. Seda sama motiivi kasutas vähemalt 15 külalist erinevates variatsioonides," ütles Herodes ETV saates "Terevisioon".

Herodes lisas, et teine asi, mille presidendi kleidivalik paika paneb, on see, et loeb sisu, mitte pakend. "Kui ta oleks nendes fantaasiarikastes uisutajakleitides, siis me ei teaks nii palju kõnet. Aga praegu inimesed, isegi minu lapsed teavad kõnet peast ja see on väga õige," arutles Herodes.

Herodes lisas, et viimaste aastate näitel on inimeste ootus kleidiparaadi osas muutunud. "See on Eesti suurim moehshow, aga samas on see austusavalduste rodu. Inimesed pole seal tühja-tähja pärast ja nad ei läinud sinna kleiti näitama," ütles Herodes, et kui pole vaja kritiseerida inimest, keda on esile tõstetud tema teenete eest, riietuse põhjal. "See inimene võiks vaadata enda südametunnistuse, oma kombed ja lastetoa üle. Ma leian, et see pole üldse mitte sobiv," arvas ta.

Herodes tõi ise esile veel mitu positiivselt silma jäänud kleiti. Näiteks Kristel Voltenbergi kleit, millel olid hiigelsuured varrukad. "Hästi lahe ja fantaasiarikas disain. See vabastab sellisest kehakultusest, ülimalt kihvt oli," lausus Herodes.

"Natukene peab olema positiivses mõttes mässajaid ka," kiitis Herodes Marta Vaariku kostüümi, et tegemist oli tõelise vaatemänguga.

Andrus ja Marta Vaarik Autor/allikas: Aurelia Minev/ERR

Herodes lisas, et ka aastapäeva lavastuses polnud fantaasiat vaka all hoitnud, eriti kui võrrelda Eesti pidu Hollywoodi viimase kostüümifilmiga "Cats". "Eesti linnud tegid täiega ära ja olen uhke. Sulgedega kleidid võiks olla trend küll," kommenteeris Herodes lavastust.