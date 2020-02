"Sipsik" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 50 000 inimese

"Sipsik" tõi eellinastuste ja avanädalavahetuse jooksul kinosaalidesse 50 048 silmapaari, mida on rohkem kui ükski kodumaine perefilm seni saavutanud on.

Uus animafilm "Sipsik", mille nimiosas häälnäitlejana Ott Sepp, alustas oma kinolevi kinodes üle Eesti 621 seansiga. Pühapäeva õhtuse seisuga oli filmi Eestis vaadanud 50 048 inimest, mida on rohkem kui Eesti seni populaarseimad lastefilmi "Eia jõulud Tondikakul" (28 766), "Lotte ja kadunud lohed" (28 984) ning "Supilinna salaselts" (17 722) oma avangutega saavutasid.

"Sipsik" jääb oma avangu publikunumbriga kodumaises arvestuses alla vaid "Tõele ja õigusele", mida käis avanädalavahetusel vaatamas 51 239 inimest.

Filmi produtsent Kristel Tõldsepp on "Sipsiku" kinomenu eest vaatajaile tänulik ja kinnitab, et kogu tiim tundis filmi tehes vastutust terve Eesti rahva ees. "Meil on siiralt hea meel, et publik on filmi nii hästi vastu võtnud," ütles ta.

Eesti filmide avanädalavahetused külastuste järgi