Miss Raplamaa kandidaatide õhtukleidivoor toimus "Terevisiooni" otsekaamerate ees

Miss Raplamaa korraldajad Taagi Tellus ja Dane Tall ütlesid, et kuna Raplamaal muid üritusi väga ei toimu, siis Miss Raplamaast pole raatsitud aastate jooksul loobuda. "See on nii pika traditsiooniga üritus, see aasta juba 26. kord," ütles Tall.

Sel aastal registreeris missivalimiste eelvooru rekordarv tüdrukuid. "Me Miss Raplamaaga proovime näidata, et eesmärk pole tüdrukute ilu hinnata ja ainult finaalõhtu ja võitja väljakuulutamine, oluline on ka kolm kuud missikooli, kus nad õpivad eneseväljendamist, kõndi, tantsu, nad kohtuvad erinevate ettevõtetega," arutles Tellus.

Uus Raplamaa miss selgub 10. aprillil

Missid:

Missikandidaat nr 1: Klarita-Carmen Prokopjeva. Rapla Gümnaasiumi 11. klassi õpilane, kes on kümme aastat tegelenud tantsimisega. Talle meeldib sõita ATV-ga ja käia lasketiirus, ühtlasi laulab ta Rapla Riinimanda noortekooris.



Missikandidaat nr 2: Ruta Rokk. Teda võib tulevikus kohata Eesti Vabariigi sünnipäevapeo korraldajana, sest talle meeldib väga üritusi korraldada. Loomulikult ta tantsib ja laulab ise ka, nii et võib siis üritusel kohe ka ise esineda. Teda motiveerib Lev Tolstoi mõte "Kui sa teed midagi siis tee seda hästi. Kui sa ei saa või ei taha hästi teha, ära tee parem üldse."

Missikandidaat nr 3: Angela Tiik on samuti gümnaasiumiõpilane ning kuna tegemist on ikkagi Rapla missikandidaatidega, siis loomulikult on ta pikalt tegelenud laulmisega Thea Paluoja juures, kuid nüüd leidnud ka kire jõusaali vastu. Teda inspireerib lause: "Elu on nagu peegel, kui sa sellesse naeratad, siis naeratab see sulle ka vastu".

Missikandidaat nr 4: Johanna Kuusemäe tahab peale kooli lõpetamist saada juuksuriks või kosmeetikuks, kuid isa puidutöökojas meeldib talle ka käia. Ta on tegelenud nii tantsimise kui laulmisega kui põhikoolis käinud ka saviringis.

Missikandidaat nr 5: Eva-Lota Meres, hetkel tallinnlanna. Eva-Lota naudib sulgpalli ja raamatute lugemist, on aktiivne annetaja ja armastab väga oma koera. Teda inspireerib näitlejanna Angelina Jolie tsitaat: "Tee julgeid valikuid, tee vigu. Kõik need asjad moodustavad lõpuks selle, kelleks sa inimesena saad."

Missikandidaat nr 6: 17-aastane Liis Kruuv on pärit hoopis Lõuna-Eestist, aga õpib praegu Raplas. Lisaks tantsimisele ja laulmisele, milleta missiks tahtjaid praktiliselt polegi, meeldib talle lugeda ulmekirjandust. Tema tõeliseks kireks on matemaatika, mida õpib kooli kõrvalt veel juurdegi ja kõik selle nimel, et saada matemaatikaõpetajaks.

Missikandidaat nr 7: Diana Jääger on pärit Kehtnast, kuid elab praegu Tallinnas. Ta on tegelenud pikalt muusikaga ja gümnasistina korraldas heategevuslikud jõulukontserdid Raplamaa hooldekodudes ja haiglas. Ja kui ainult lund oleks, siis meeldiks talle väga ka suusatada.

Missikandidaat nr 8: Geili Vesinurmele on väga südamelähedane tantsimine. On tegelenud rühm- ja tantsulise võimlemisega juba pea 15 aastat ning kaks aastat tantsinud Vogue'i tantsustiili. Oma tuleviku püüab ta siduda spordi või lennundusega.

Missikandidaat nr 9: Sandra Loose. Kui oleks talve ja jääd, siis tantsimise ja laulmise asemel, millega Sandra tegeleb, võiks ta leida kihutamas jäärajal. Kuigi talle on lapsest saadik meeldinud juuksuritöö, siis magistrikraadi loodab ta saada terviseedenduses

Missikandidaat nr 10: Maribel Kontson tuleb Kohilast. Tema huvideks on muusika, motokross, tants ja pillimäng. Peale selle osaleb Maribel muusikalides, käib vabatahtlikuks loomade varjupaigas ja mängib mänguväljakul lastega.