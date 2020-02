Võnke festivali esinejatenimekirja lisandusid Hang Massive ja Carnival Youth

Võnkel üles astuvate esinejate nimekiri on täienenud kaheksa artistiga.

Laval näeb maailma kuulsaimad hangimängijaid Danny Cuddi ja Markus Offbeati, koondnimega Hang Massive. Elektrooniliste sugemetega meditatiivset muusikat viljelev briti-rootsi duo on ennegi siinset publikut oma helimaastikega rõõmustanud, kuid kunagi varem pole nad jõudnud Lõuna-Eestisse. Kui Hang Massive 2011. aasta detsembris oma esimese loo "Once Again" internetti laadis, muutus see kiirelt viraalseks ja tegi imepärase uue muusikainstrumendi hangi üle kogu maailma tuntuks. Nüüdseks on duo videoid vaadatud enam kui 100 miljonit korda.

Võnkel astub publiku ette ka laulja-laulukirjutaja Egert Milder. Tema debüütsingel "Live + Love + Grow" jõudis ülemöödunud aasta Raadio 2 aastahiti tabelis üheksandale kohale ning kõige värskem lugu "Georgia (On My Mind)" astub juba eeloleval laupäeval võistlustulle tänavuse Eesti Laulu finaalis. Pehmed helid ja hingestatud muusika on inspireeritud tema rännakutest Filipiinide salarandadele, Nicaragua surfilinnakestesse ja Kaukaasia mägedesse.

I Wear* Experiment toob Võnkele jõulise põhjamaise elektropopi ja filmilikud helimaastikud. Lõõskav valgus, hullumeelsed rütmid, müstiline vokaal ja pöörane sämpeldamine sulanduvad seguks erinevatest žanritest ja stiilidest.

Oma panuse annab festivalile ka mitmekülgne muusik, helilooja ja laulja Jarek Kasar. Räpparina karjääri alustanud ja varasemalt artistinime all Chalice tegutsenud mehe haare on ääretult lai. 2006. aastal Eesti Vabariigi aastapäeval esitatud südamlik lugu "Minu inimesed" nimetati toona teiseks aastapäevakõneks. Jareku lugudesse on põimitud muusika ilu koos teravmeelsuse- ja keelsusega.

Jõulise folkmuusikaga õnnistab võnkujaid Riffarrica. Pika pärimusmuusiku staažiga Kulno Malva ja Kristjan Priks ammutavad inspiratsiooni sajanditetagustest regilauludest. Kulno karusest häälest, akordioni jõulistest gruuvidest ja Kristjani omanäolise trummikomplekti uudsest kõlast sünnib värske ja põnev helikeel, mida Baltic Music News on nimetanud "muskliga folgiks".

Võnkele jõuab ka lõunanaabrite au ja uhkus Carnival Youth, kes sulatab oma loomingus peeni meloodilisi helisid alternatiivroki energiaga. See Läti indie-trio on üks edukamaid uue põlvkonna artiste Baltikumis, mida tõestab aastal 2016 neile omistatud Eurosonicu Euroopa Piirimurdjate auhind. Bändi viimane album "Good Luck" ilmus mullu augustis ning see lindistati Red Bull Studios São Paulos Brasiilias.

Mängulise muusika austajaid rõõmustab Võnkel laulja-laulukirjutaja Ellip, kes ühendab täidlaseid bassikõlasid ja imeilusaid meloodiaid. Ta ammutab inspiratsiooni džässist, soulist ja hiphopist ning kannab seda edasi muusikasse, mida ühe žanriga piiritleda pole võimalik. Oma lavalise kohaloleku ja vokaalse võimekuse poolest tuntud neiu viib kuulajad rännakule täis eklektilisi helisid ja muutlikke meeleolusid.

Lätist jõuab Võnkele veel teinegi artist – kitarrivirtuoos Reinis Jaunais, kes rännanud ja esinenud aastaid üle kogu ilma. Tema harukordset kitarrikäsitsemise oskust ja omanäolisi mängutehnikaid on nauditud nii Euroopas, Aasias kui ka Austraalias ja Uus-Meremaal.

Lisaks esinevad Võnkel juba varasemalt välja kuulutatud raju energia ja nakatavate live-show'de poolest tuntud Norra indie-rockbänd Kakkmaddafakka, korduvalt auhinnatud helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja, Austraalia elektroonilise downtempo kooslus Tora, kümnete kõrvupaitavate lugude autor, laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens, uut tantsulist bassmuusikat ja tuliseid venekeelseid riime ühendav räpipunt Catapulta, möödunud aasta ERR-i kultuuriportaali aasta albumite pingereas Eesti artistidest kõrgeimale kohale platseerunud Kreatiivmootor, ansamblitest Ouu ja Rake tuntud produtsendi Luurel Varas ja Hyrr Innokent Vainola värske projekt Seltskond Pargis, konkursilt Noortebänd 2019 festivalile esinemiskutse võitnud rokkbänd Worn Öut ning veel paarkümmend artisti, kes eesolevate kuude jooksul teatavaks saavad.

Võnge leiab aset 3. ja 4. juulil Tõrva vallas Sooglemäel, tulevase Mulgi elamuskeskuse asukohas.