Vabal Laval kuulutab kevadet legendaarne Propeller

Propelleri kohati irooniline ja ühiskonnakriitiline sõnum Peeter Volkonski skandaalsete ning terava huumoriga laulutekstidega on jätkuvalt aktuaalne.

Laval on Peeter Volkonski, Peeter Malkov, Peeter Määrits, Priit Kuulberg, Ain Varts ja alates 2013. aastast trummarina kaasa lööv Aneta Varts.

2019. aastal, kui bänd tähistas oma 40. juubelit, anti välja duubelplaat "40".

Propeller sündis 1979, esimesed ametlikud kontserdid toimusid 1980. aastast alates. Lood valmisid Peeter Malkovilt, Urmas Alenderilt, Peeter Volkonskilt, esitati ka Albert Trapeeži uuenduslikku luulet.

Propelleri kulminatsiooniks kujunes 22. september 1980, mil Dünamo staadionil Kadriorus toimus Eesti Raadio ja ETV jalgpallimatš, kus publiku ja võimuesindajate vahel tekkis konflikt ning bändi esinemise kolmas set keelati ära. Vaatamata sellele, et Propelleril endal sündmustes otsest rolli polnud, keelati neil edaspidi koos Peeter Volkonskiga esineda. Avalikult esineti algkooseisus uuesti alles 23. septembril 1990. Sealt edasi on Propeller küll taas tegutsenud, kuid kontserte on antud harva.

Proppeler astub Vabale Lavale 14. märtsil kell 20.00.