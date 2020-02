Sandra Vabarna kandis presidendi vastuvõtul oma pulmakleiti

Sandra Vabarna selgitas, et tal oli vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul tõepoolest seljas tema ja Jalmari pulma teise päeva kleit. "Me tegime setu traditsiooni järgi oma pulma ning seetõttu kestis meie pulm kolm päeva," sõnas ta ja lisas, et tal oli seetõttu ka kolm erinevat kostüümi. "See on teine kleit ja ma mõtlesin, et miks mitte, kui enda elu kõige olulisemal sünnipäeval on seda kleiti kantud, siis miks mitte teiseks kõige olulisemal ehk riigi sünnipäeval seda uuesti kanda."

"Tänane õhtu pole minu jaoks see, kellel on ilusam, uuem või ägedam kleit, vaid on see, et ma näen nii palju sõpru ja uusi tuttavaid ning nendega suhtlemine on oluline," ütles ta ja tõi välja, et rohkem on nad ilmselt esinenud Pärimusmuusika Aida kui Ugala teatri laval. "Mulle meenub Ugala rohkem sellega, et ma käisin siin jõuluetendustel, istusin jõuluvanal põlve peal ja sain paki."