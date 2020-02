President Kersti Kaljulaid: minu lastel on usku, et lahendused kliimamuredele leitakse

"Minu lastel on usku sellesse, et need lahendused leitakse. Me oleme seda arutanud, et ilmselt pole mõistlik eeldada, et maailm loobuks tarbimast. Tõenäolisem on, et me suudame tarbimiseks vajaliku eelkõige energia või muud toorained," arutles Klajulaid ETV otseülekandes.

Kaljulaidi sõnul on märksõnadeks vähem plasti ja rohkem tuuleenergiat, mis on Eesti jaoks uus põlevkivi. "Siis me saame sellega hakkama, ilma et me peaksime oma elu standardis järele andma, ilma et me peaksime loobuma majanduse arengust. Aga siin on üks aga, ainult esimesed, kes kiiresti kohanevad, tulevad sellest tõenäoliselt välja majanduslikult edukana. Tagumised maksavad, see on alati nii olnud," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid rõhutas, et arvestama peab end ümbritsevaga. "Püüdke teha nii, et kõigil oleks see homne päev ilus ja ülehomne ka," soovitas ta.

Kaljulaid jõudis analüüsida ka tänast aastapäeva kontserti, mille keskne motiiv oli lind. "Minu jaoks kõige armsam hetk oli ikkagi see väikese linnu tulek näidendis lavale," tunnistas Kaljulaid. Temaga nõustus abikaasa Georgi-Rene Maksimovski. "Seni jääb ainult abikaasat toetada mõttega sellest väikesest linnust, aga võib-olla on veel parimad hetked ees," oli Maksimovski eesootava peo osas Viljandis Ugala teatris ootusärev.