Tiiu Randviir vabariigi aastapäeva lavastusest: mingit nutmist ma ei täheldanud

Tiiu Randviir sõnas, et talle väga meeldis Karl Laumetsa kontsert-lavastus. "See oli nii vaimukas ja ma imestan, kuidas juba teist aastat järjest suudavad inimesed midagi nii originaalset välja mõelda selleks õhtuks, seda on väga raske teha," mainis ta ja tõdes, et pigem tegi lavastus "Igal linnul on oma laul" teda rõõmsaks. "Ta oli ikka helge, muidugi, mingit nutmist ma ei täheldanud."

Eriti jäi Randviirule lavastusest meelde mõte, et "igal linnul oma laul". "See tuli ikka väga esile, president rõhutas ka ju seda, aga kõige originaalsemaks linnuks ma peaks öösorri ja kurg oli ka väga tore," selgitas ta ja lisas, et tänast päeva alustas ta sellega, et püüdis oma pojale, kellega koos ta vastuvõtule tuli, selgeks teha, kuidas see kõik pole tegelikult nii hirmus kui ta kardab. "Päev oli ilus, päike ju paistis, täiesti sobiv ilm vabariigi aastapäevaks."

Samuti nentis balletilegend, et on kunagi isegi Ugala teatris, kus toimub tänavune pidulik vastuvõtt, ka töötanud. "Kui Jaak Allik oli siin, siis ma tegin lavastusele "Häda mõistuse pärast" liikumist," mainis ta, lisades, et lavale tagasi ei igatse ta enam aastaid.