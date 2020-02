Dirigent Rasmus Puur: võtame aega ja ärme kiirusta

"Oleks vähem kiirustamist, sest kui me mõtleme, milliseks me muutume, kui me oleme kuhugi kiirustamas, väga närviliseks ja pingeliseks. Kui me oleme ühiskonnana sellises seisus kogu aeg, ega see väga mõnus ei ole. Et võtaksime aega ja ei kiirustaks," edastas Puur oma soovid ETV otseülekandes.

Puur, kes luges hiljuti uuesti läbi kõik "Tõe ja õiguse" viis osa, lisas, et eestlased võiksid Andresest ja Pearust mitte eeskuju võtta. "Et oleksime natukene suuremeelsemad," edastas Puur oma teise soovi.

Puur selgitas, et eestlastel on kombeks ka palju kritiseerida. Selles võib tema sõnul olla kindel Vaiko Eplik, kes on tänavuse vastuvõtu lavastuse juht. "Nagu kõik, kes seda üritust on pidanud kunagi kunstiliselt vedama, on ta valmis tohutuks kriitikatulvaks ja selleks, et kõigile ei saa meeldida," ütles Puur, kes on varem samas olukorras olnud,

Puur ise on väga rõõmus, et vastuvõtt toimub tänavu Viljandis Ugala teatris. "Viljandi on üks neid väheseid kohti Eestis, kus ma olen tõsiselt mõelnud kolimise peale ka. Mulle tõesti Viljandi meeldib," kiitis Puur. "Kuidagi see atmosfäär mind köidab, ma ei tea, mis see on, aga see on mulle sobiv. Elutempo ja inimesed on hästi sõbralikud ja kogu see Ugala maja on hästi-hästi soe," ütles ta.