Justin Bieber ületas Billboardi tabelis Elvis Presley seatud rekordi

Laulja Justin Bieberi seitsmes album "Changes" jõudis USA-s edetabeli tippu, lüües sellega 59 aastat tagasi Elvis Presley seatud rekordit.

Kanada laulja on nüüd kõige noorem sooloartist, kes on seitsme albumiga tõusnud muusikaedetabelis esikohale, olles ise 25-aastane, kirjutab BBC.

Elvis oli seitsmenda albumiga, 1961. aastal ilmunud "Blue Hawaiiga" tippu jõudes 26-aastane.

"Changes" on Bieberi esimene album viimase nelja aasta jooksul ning on müünud 231 000 koopiat.

Bieber alustas oma karjääri enne Elvist, olles 16-aastane. Elvis Presley oli tuntust kogudes 21-aastane.