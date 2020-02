Peolauale proovi vahelduseks Lia Virkuse nostalgilist kausisalatit

"Selle salati A ja O on muidugi ohtralt juustu, marineeritud sibulat, natukene õuna, mis annab magusust, kartulit, porgandit, muna ohtralt ja muidugi hea majoneesikaste vahele," selgitas Virkus. "See on tõeline nostalgialaks," lisas ta.

Salatisse vajalikud marineeritud sibulad tuleks valmis teha juba mõnda aega varem. Lihtsat salatit on hea valmistada koos lastega. Tarvis läheb suurt klaaskaussi, kuhu ilusaid kihte laduda või väiksemaid pokaale, kust külalistele personaalseid salateid pakkuda.

Täpsemat valmistusjuhendit vaata videost.