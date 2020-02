Kaja Kärner: tunnen ennast raadios väga hästi

16. jaanuaril tunnustati selge kõneleja tiitliga lisaks Kärnerile veel näitlejaid Sander Rebast ja Ita Everit.

"Prillitoosile" antud intervjuus tunnistas Kaja Kärner, et raadios on mugav töötada. "Seal ei ole kaameraid, pole kõiki neid prožektoreid." Siiski on Kärner töötanud põgusalt ka televisioonis, juhtides 2007. aastal saadet nimega "Revidendid".

"Ma tunnen ennast raadios väga hästi, see on põhjus, miks ma seal olen," selgitas Kärner, miks teda sagedamini tele-eetris ei näe.

Selge ja puhta kõnelejana on Kaja ka enesekriitiline. "Ma eksin vältekriitilistes sõnades," tunnistas ta. "Mõnikord ma saan kohe aru, et olen eksinud ja siis ma parandan ennast."