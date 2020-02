Videod: Jalakäijad ei pea paljuks liiklusesse joosta kas või lapsevankriga

Üks kõige levinumaid vigu, mida jalakäijad liikluses teevad, on suvalises kohas sõidutee ületamine.

Ühed väga sagedased paigad, kus sellisel viisil Tallinnas liiklusreegleid rikutakse ja ennast ohtu pannakse, on Sõpruse puiestee ja Kaubamaja kõrval olev Lauteri tänav. Trahv vales kohas tee ületamise eest on 20 eurot.

Liikluspolitseinik Darvy Kõdar tunnistas, et kindlasti on kohti, kus tuleks arutada, kas liikluskorraldus on seal kõige paremini lahendatud.

Sageli ei pea jalakäijad paljuks ületada teed ka punase keelava tulega. Kõdar pani inimestele südamele, et isegi, kui kuskilt ühtegi sõidukit ei paista, võiksid täiskasvanud ometi end laste ees tagasi hoida ja mitte punase tulega teed ületada. "Ei peaks lastele niisugust halba eeskuju näitama," sõnas ta.

Kolmas ohtlik käitumisviis jalakäijale on pimedas helkurita liiklemine. Politseinike sõnul on inimesed eksiarvamusel, et linnas on neid tänu heale tänavavalgustusele hästi näha.

Avariipolitseinik Triin Sarapuu sõnul on eriti ohtlikud situatsioonid maakohtades tee ääres, kus inimesed sageli helkurit ei kanna. Lisaks ei aita alati ka käekoti külge kinnitatud helkurid, mis kaenla alt kuidagi välja ei paista.