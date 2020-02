Rita Ray: praeguses muusikamaailmas on puudu aususest

Esinejanimi Rita Ray on võetud Kristi anagrammist.

Kuigi Rita debüütplaat ilmus alles möödunud novembris, on ta jõudnud Euroopas mitmetesse nimekatesse soul-muusika edetabelitesse. "Need tabelid on täielik üllatus minu jaoks ka," sõnas laulja saates "Hommik Anuga", et poleks ka ise uskunud oma edu.

Ühendkuningriigist kirjutavad talle juba fännid, kes soovivad järgmisi kontserte.

Souli juurde jõudmiseks on Rita enda sõnul palju erinevaid muusikastiile katsetanud. "See soul-muusika armastus tuleb tegelikult väga varajasest noorusest. Hakkasin kuulama alguses biitleid, siis 1960ndate muusika ja edasi liikusin Aretha Franklini juurde," kirjeldas laulja. "Ma arvan, et see, mis mind kõnetab souli juures ongi see ausus," lisas ta. "See on see, mis praeguses muusikamaailmas on võib-olla puudu."