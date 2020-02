Antropoloog eestlaste peolauast: hakkavad kaduma kausikesed kümnete marineeritud toodetega

Eestlastel on Ventseli sõnul vabariigi aastapäeva tähistamisel välja kujunenud teatavad rituaalid - kaetakse peolaud, vaadatakse vastuvõttu ja kritiseeritakse üheskoos nähtut.

"Eesti peotoit on segu erinevatest traditsioonidest. Üks asi, mis on kindlasti tänapäeva klassikalisele toidutraditsioonile mõju avaldanud, on olnud Balti-Saksa linnakultuur. Teine asi, mis on kindlasti väga palju mõju avaldanud, on nõukogude aeg," selgitas Ventsel ja lisas, et üheks unustatud mõjutajaks on ka Venemaalt koju tagasi saabunud eestlased, kes on kaasa toonud klassikalise Vene peoköögi mõjud.

Üks traditsioon, mis Ventseli arvates hakkab kergelt hääbuma, on kümnetel väikestel taldrikutel serveeritud marineeritud köögiviljad nagu kurgid, letšo, seened jms. Lisaks on kadunud ka marineeritud paradiisiõunad.