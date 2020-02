Edukas produtsent Karl-Ander Reismann teeb vahet lauljal ja artistil

Rasmus Rädvee, Stefani, Ingeri ja Shira lood on kahasse kirjutatud koos Reismanniga.

"Võib-olla mul on mingi tunnetud või selline filter, mis annab aimu, mis võib läbi lüüa. Lõpuks on ikkagi see, et sul on vaja megakõva artisti, et seda ideed realiseerida," rääkis Reismann saates "Hommik Anuga".

Väga palju artiste Eestis tema sõnul valikus küll pole, kuid need, kellega tema koostööd teeb, on küll väga head. "Minu filosoofia järgi on vahe lauljal ja artistil. Laulja võib olla see, kes lihtsalt laulab hästi. /.../ Artist on see, kellel on mingi x-faktor. Tal on väga eriline hääl, ta on teistsugune, lahe inimene," selgitas Karl-Ander.

Reismanni tööpõhimõte seisneb selles, et produktsioon tuleb teha laulja ümber, mitte sundida teda juba valmis toodet esitama.

Kuigi ülikoolis õppis Karl-Ander hoopis finantsjuhtimist, on ta muusikaga varasemas nooruses kokku puutunud küll. "Käisin muusikakoolis, õppisin kitarri ja klaverit, olen poistekooris laulnud," loetles ta. Produtseerimist ei peagi mehe sõnul ülikoolis õppima, vaid seda on kõige parem iseseisvalt uurida. "Nii saad kõige paremini ajaga kaasas käia."