Koolitantsu piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsud on selgunud

Festivali Koolitants üks ring on jõudnud vahekokkuvõteteni. Kuu aja eest alanud maakondlikud tantsupäevad on lõpule jõudnud. Erinevatele festivalilavadele üle Eesti jõudis pea 6500 noort andekat tantsijat.

Ühe uuendusena naasevad 2020. aastal pärast mõneaastast pausi programmi tagasi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valis sinna tööd maakondlikelt tantsupäevadelt, millel nägi piisavalt potentsiaali. Kuna nüüd on Koolitantsu festivalil rohkem kontserte, siis oli žüriil võimalus valida edasi ka rohkem värskeid ja säravaid tantse kõikidest maakondadest.

Alanud hooajal kuuluvad maakondlike tantsupäevade põhižüriisse tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija ning koreograaf Valeria Januškevitš ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun.

"Tantsudes me vaatame kahte poolt – üks on õpetaja osa selles ja teine tantsijate panus. Meelde jäävad teosed, kus need kaks poolt ei ole eraldi, vaid sealt kumab läbi tantsijate ja tantsuõpetaja koostöö ja usaldus. Siis on ka keerulist koreograafiat tantsijatel mugav ja hea tantsida," selgitas Valeria Januškevitš.

Kaisa Kattai avas omalt poolt valiku tegemise tagamaid: "Valituks said tantsud, mis paistsid silma millegi erilise poolest, olgu see siis tantsu leidlik idee, tantsijate artistlikkus, kostüümid, lavakasutus. Peamine on aga ikka see, et kõik need komponendid moodustaksid kunstilise terviku."

"Kuna žürii on sel aastal ka kunstiliste juhtide rollis, siis püüdsime oma valikutega luua ka vaataja jaoks variatiivsust ning valida tantsud kontsertidele võimalikult eriilmelised. Et oleks show'd, tugevust, tundelisust, ideid ja kõike muud, mida tantsu saab panna," lisas Carl Heinrich Pruun.

Sel aastal valib lõppkontsertidel esinevad tantsud välja lavastusmeeskond. "Lavastusmeeskonna ülesandeks on koostada kontsert, mida nemad soovivad publikule ja osalejatele pakkuda, lähtudes Koolitantsu eesmärkidest ja lavastajate kunstilisest nägemusest. Kindlasti on see teistsugune elamus ja kogemus kui punktide kokkulugemine, millega tantsusündmustel osalejad siiani harjunud on," selgitas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Lisaks jõuavad lõppkontsertide off-programmi ka noorte tantsijate esitatud tantsulavastused.

Piirkondikele tantsupäevadele valitud tantsude loendiga saab tutvuda siin!