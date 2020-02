Eri rahvusest eestimaalased testisid oma teadmisi Eestist

Vandetõlgina töötav Antonio Javier Villacis Ecuadorist naljatas, et Eestisse oli hea tulla, kuna siin on mõnusalt jahe. Tegelikult oli ta juba enne Eestisse jõudmist veidi aega Euroopas jõudnud Ecuadorist jahedama kliimaga harjuda.

Ameerikast pärit tõlkija, luuletaja ja muusik Adam Cullen, kes õppis Minnesotast tulles vahetusõpilasena vene keelt ja kultuuri, leidis, et ega kõik ei pea sõltuma ilmast. 12 aastat tagasi Eestisse tulles püüdis ta kohe eesti keelt õppima hakata, kuid ütles, et see oli keeruline, kuna kõik tahtsid temaga vaid inglise keeles suhelda.

Gabriella Nad on Ungarist pärit ja tuli Eestisse 1997. aastal ülikooli õppima. "Sain aru, et Eestis on palju lihtsam elada," tunnistas ta.

Saates tuli võõramaalastel testida oma teadmisi Eesti kohta ning edastada oma emakeeles õnnitlused Eesti Vabariigile sünnipäevaks.