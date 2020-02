Ometi ei tähenda virtuoossus ainult kiiret tempot ja nobedat sõrmejooksu. Kui muusikas puudub hing ja esitus kuulajat ei veena, pole tehnilisest osavusest abi. Tõeline virtuoos on see, kes suudab oma pilliga edasi anda erinevaid muusikalisi karaktereid, lõbusaid, tantsulisi, jõulisi või groteskseid.

Muusikute etteasteid jälgisid stuudios muusikamänedžer Kadri Tali, klarnetist, dirigent ja muusikapedagoog Toomas Vavilov ja helilooja ning dirigent Rasmus Puur. Žürii ei olnud kiidusõnadega kitsi. Kadri Tali sõnul jäi tal saatest õhkutõstetud tunne. "Nägin lühikese aja jooksul niivõrd eriilmelisi ja andekaid esitusi, tohutut potentsiaali, sära, artistlikkust, võimekust ja andekust. Ei olnud lihtsalt sooritusi, vaid igaühel oli oma muusikaline sõnum. Lavale saab minna siis, kui sul on midagi öelda. Kuigi ma pisut kartsin, et noortel inimestel ei pruugi see veel paigas olla, aga nad suutsid heas mõttes üllatada", leiab Tali.

Žürii külalisliige Rasmus Puur tunnistab, et virtuoossus ei ole tema jaoks pillimängus esmajärguline. "Hindan rohkem sisu, mistõttu see tulevärk ei ole just minu lemmikvoor. Olin tänastest mängijatest varem kuulnud vaid kaht. Aga mitmed suutsid esitada väga terviklikud lood, ja nende veenvus rõõmustas", lisab Puur mängijate tunnustuseks.

Toomas Vavilov ütleb , et kui ta peaks kõigile saates kõlanud esitustele panema koondhinde 10-palli süsteemis, siis see oleks 7,5 või isegi 8. "Virtuoosse tulevärgi puhul on kaks parameetrit – kiirus ja jõud. Viimasest jäi siin veidi puudu, mängijad olid esimeses saates pisut hillitsetud", leiab nõudliku pedagoogina tuntud Vavilov.

Žürii poolt tunnistati esimese saate parimaks pianist Tähe-Lee Liiv. Sama meelt oli ka telepublik, kes Tähe-Lee'le kõige rohkem hääli andis. Žürii ja vaatajate häälte liitmisel kujunes virtuoosse tulevärgi saate lõppjärjestus selliseks:

1. Tähe-Lee Liiv (klaver)

2. Triinu Piirsalu (viiul)

3. Siret Sui (flööt)

4. Toomas Oskar Kahur (tuuba)

5. Mirjam Avango (klarnet)

6. Helin Hallik (kitarr)

7. Kristjan-Jaanek Mölder (laul)

8. Karl Tipp (saksofon)

Järgmiseks ootab kõiki kaheksat mängijat tõsisem muusikaline ülesastumine Estonia kontserdisaalis 27. veebruaril kell 19.00. Kõik "Klassikatähtede" sõbrad on teretulnud, sest just kohal olles saab noorte muusikute mängust ehedaima elamuse.