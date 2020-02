Egert Milder tahab olla esimene artist, kes ronib Eurovisioonil klaverile

Eesti Laulu poolfinalistid käivad "Ringvaates", et hinnata teineteise laule. Anett ja Egert Milder tunnistasid, et hindavad üksteise laule kõrgelt.

Anett on Eesti Laulul osalenud juba neli korda ning ütles, et iga kord on olnud erinev. "Praegu mulle meeldib see lugu kõige rohkem," tõdes ta oma võistluslaululu "Write About Me" kohta.

Anett lisas, et ka teised on tema võistlusloo kohta palju häid sõnu öelnud. "Ma olen väga palju head tagasisidet saanud. Iga hea asi, mis on öeldud, annab hästi palju jõudu juurde," ütles Anett.

Aneti enda lemmiklaul Eesti Laulul on Egert Milderi laul "Georgia (On My Mind)". Kõige vähem meeldib Anetile Synne Valtri võistluspala "Majakad". "Maitse üle ei vaielda," ütles Anett, et Synne lugu pole tema maitse.

Kaader videost Autor/allikas: ERR

Egert Milder ütles, et on positiivsest tagasisidest meelitatud. Hiljuti tõi Egerti laulu esile Prantsusmaa muusikaajakiri Rolling Stone. "Ma pole veel Eurovisioonilaval näinud ühtegi artisti, kes klaveri peale roniks. Siis ma saan olla esimene," ütles Egert, miks ta tahaks Eurovisioonile pääseda.

Egerti lemmiklaul Eesti Laulul on Jaagup Tuisu "Beautiful Lie", teisel kohal on aga Aneti "Write About Me".