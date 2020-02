101-aastane proua taastub raskest operatsioonist ja luumurrust, et 102. sünnipäeva tähistada

Sada esimest aastat pidas proua Linda kenasti vastu, 101-aastaselt sai ta vähidiagnoosi. Kuna Linda oli täis elutahet, otsustasid arstid naist opereerida. Linda tütar Tiina Õun tunnistas, et arst ei varjanud, et eaka ema elulootus on 50 protsenti. "Mõtlesime, et lähme selle peale välja ja miks mitte anda inimesele võimalus, kui ta on adekvaatne ja tunneb elu vastu huvi," ütles Õun ETV saates "Ringvaade".

Ta lisas, et ema ei ole allaandja. "Ta tegi silmad lahti, meil oli tohutult hea meel," meenutas Õun operatsioonist taastumist.

Linda oli haiglas kõigest seitse päeva ja sai siis koju. Praegu taastub Linda aga Ida-Tallinna keskhaiglas, sest murdis õnnetul kombel pärast operatsiooni reieluu. Haigla vanemarst Eve Sooba ütles, et reieluumurd on eluohtlik "Reieluumurd põhjustab surmasid kõige rohkem," ütles Sooba, et esimesed kuud on väga riskantsed. Arstid õpetasid 101-aastast Lindat uuesti istuma, jalale toetuma ja kõndima.

Praeguseks on proua Linda õnnetusest möödas üle kolme kuu. "Kõige suurem probleem on see, et ta tahab rohkem teha kui tohiks teha. Aktiivsust vaos hoida, see on eluaeg tema puhul kõige raskem olnud," ütles tütar.

Linda ise tõdes, et tahaks kargu juba homsest ära visata, kuid peab veel taastuma. Eriti tänulik on Linda oma perele ja lastele. "Ma kunagi ei osanud uskuda, et neist nii head haigetalitajad saavad," ütles naine.