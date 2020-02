Kell 7.30 ETV ja ETV+: Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ning Politsei- ja Piirivalveorkester. Lipu heiskamist vahendavad ETV (saatejuht Reimo Sildvee) ja ETV+ (kommenteerib Mihhail Malkin).

Kell 8.55 ETV ja ETV+: Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

Tseremoonial esineb kõnega peaminister Jüri Ratas. Sündmust vahendavad ETV (kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonel Aron Kalmus) ja ETV+ (kommenteerib Artur Zahharov).

Kell 10.00 ETV: Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Kaarli kirikus

Teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilmaa ja EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu. Muusikaliselt teenivad kaasa Tallinna kristlike koolide ühend-mudilaskoor Imbi Laasi juhatusel ja EELK praostkonna koguduste valikkoor Heli Jürgensoni, Veljo Reiri ja Andrus Kalmeti juhatusel. Orelil Piret Aidulo. Kaasa teenivad ka EEsti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad.

Kell 11.55 ETV, ETV+ ja Raadio 4: Kaitsejõudude paraad Vabaduse väljakul

Paraadi võtab vastu Vabariigi President Kersti Kaljulaid, paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Paraadi kannavad üle ETV (kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonel Aron Kalmus, reporter Reimo Sildvee) ja ETV+ (kommenteerivad Artur Zahharov ja Eesti kaitseväe kapten Nikolai Predbannikov). Raadio 4 vahendab aastapäeva paraadi otseülekannet algusega kell 12.05, kommenteerivad Andrian Tšeremenin ja Lilia Tretjakova.

Kell 15.30 ETV ja ETV+: Eesti tänab. Riiklike teenetemärkide üleandmine

Iseseisvuspäeva eel andis president Kersti Kaljulaid 114 riiklikku teenetemärki tänuks inimestele, kelle pühendumus oma tööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti elu paremaks. Tänuüritus toimus Tallinnas, Noblessneri Nobeli saalis. ETV+ kannab sündmust üle alates kell 16.15, kommenteerivad Julia Tisler ja Ilja Dotšar.

Kell 17.30 ETV ja ETV+: Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt

Vabariigi aastapäeva tähistamist Viljandis, Ugala teatris, vahendavad ETVs saatejuhid Katrin Viirpalu ja Johannes Tralla. ETV+ kavas alustab "Pidulik stuudio" koos saatejuhtide Jelena Solomina ja Dmitri Pastuhhoviga.

Kell 18.05 ETV, ETV+, ETV2, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4: Vabariigi Presidendi kõne

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi kõne iseseisvuspäeva puhul. ETV2 kanalilt saab presidendi kõnet jälgida nii subtiitritega kui ka eesti viipekeelde tõlgituna.

Kell 18.30 ETV, ETV+, Vikerraadio: Kontsert-lavastus. Igal linnul oma laul

Folklorist Oskar Loorits on öelnud: "Vabas õhus julgelt ja jõuliselt tiibu lehvitav lind on meie omakultuurile ja vaimsusele sobivaimaks sümbolkujuks." Eesti iseseisvuspäeva tähistamisel on sel korral inspiratsiooni saadud just neist lindudest, kelles on märgatud inimestega nii mõndagi sarnast. Lavastaja-dramaturg Karl Laumets, muusikajuht Vaiko Eplik, kunstnik Kristjan Suits, koreograaf Ingmar Jõela, režissöör Ove Musting.

Esmakordselt saab kontserdietenduse teleülekanne nägemispuudega televaatajate jaoks kirjeldustõlke. Kirjeldustõlke saab aktiveerida oma digiboxis nägemispuudega inimestele mõeldud Eesti Televisiooni alternatiivse audiokanali kaudu.

Kell 19.15 ETV ja ETV+: Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt

Pidulikku kätlemistseremooniat Viljandis, Ugala teatris, kommenteerivad ETVs Reet Weidebaum ja Urmas Vaino. ETV+ kanalil tutvustavad presidendi külalisi Sergei Mihhailov ja Svetlana Agurejeva.

Kell 21.20 ETV ja ETV+ Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt jätkub

Iseseisvupäevale pühendatud erikava ERRi kanalites

ETV

P, 23.02 kell 18.45 "Rahvusülikooli sada aastat"

Sajand tagasi loodud rahvusülikool on näinud nii hoogsa arengu perioode kui võidelnud püsimise eest koos eesti rahvaga. Rahvusülikooli sünd ja kasvamine on andnud meile eestikeelse tippülikooli rahvusvahelises teadusmaailmas. Saates heidame pilgu rahvusülikooli sajale aastale ja tulevikule läbi keele, teaduse, tudengite ja arhitektuuri.

P, 23.02 kell 22.00 "Pilvede värvid"

Eestis kirjutatakse uusi oopereid harva. "Pilvede värvid" on erakordne noore helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri teos Jaan Kruusvalli samanimelise näidendi ainetel, ja see on üks viimaseid Roman Baskini lavastajatöid. Laur Lomperi libretol põhinev ooper räägib ühe pere loo aastatel 1987-1993. Peaosades on Jassi Zahharov, Helen Lokuta, Mati Turi, Juuli Lill, Janne Ðevtšenko ja Ita Ever. Dirigeerib Kaspar Mänd. Režissöör on Erle Veber, helirežissöör Teet Kehlmann, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Ruth Alaküla.

Esmaspäev, 24.02

Kell 8.10 erisaade "Sipsiku lugu"

Hoogne ja lahe ülevaade Sipsiku teekonnast raamatukaante vahelt kinolinale! Kuidas leiti Sipsiku osatäitja Ott Sepp ja Anu osatäitja Elo-Mirt Oja, räägivad filmi tegijad ning saame vastuse igivanale küsimusele, kas Sipsik on poiss või tüdruk? Sõna saavad Eno Raua poeg Mihkel Raud ja Eno Raua naine Aino Pervik.

Kell 13.10 mängufilm "Detsembrikuumus" (Eesti 2008)

9. november 1924. Näib, et kommunismitont enam Eesti Vabariiki ei ohusta. Noor abielupaar Tanel ja Anna üritavad toime tulla Eesti sõjaväelase ning sidekeskuse töötaja kasina sissetulekuga, kuid otsustavad siiski sõita Pariisi paremat elu otsima. Samal ajal aga kogutakse piiri taga mehi, Tallinnas varjavad end mässulised, rahva hulgas töötavad agitaatorid. 1. detsembril, ärasõiduhommikul, lähevad Tanel ja Anna Balti jaama, kus leiavad end otse keset äsjapuhkenud riigipöördekatset. Mõlemad langevad mässuliste küüsi ja lahutatakse teineteisest. Kas noor ja habras Eesti Vabariik suudab püsima jääda? Filmil on ka kirjeldustõlge. Režissöör Asko Kase. Osades Mait Malmsten, Sergo Vares, Tõnu Kark, Liisi Koikson, Carmen Mikiver jt.

Kell 16.45 erisaade "Aasta tähtsaim pidu"

President Lennart Meri muutis vabariigi aastapäeva tähistamise riigi suurimaks pidupäevaks. Vastuvõttude keerulisimaid ja rõõmsamaid hetki meenutavad uues ajaloosaates proua Helle Meri, Siiri Oviir, Elmo Nüganen ja paljud teised asjaosalised.

Kell 21.45 mängufilm "Tuulepealne maa. Ei ole sõda noortele meestele" (Eesti 2013)

1943. aasta hilissügisel on Eesti, nagu ka suur osa Euroopast, Saksamaa poolt okupeeritud ja näib, et sakslased püsivad kindlalt. Siiski on Punaarmee edusammud märgatavad ja Saksa armee hakkab värbama sõdureid kohalike elanike hulgast. Filmi peateemaks on sõjaaegsed ärevad ja heitlikud olud, noorte eestlaste valikud, eneseotsingud, nende maailmavaate kujunemine ja noormeeste jõudmine Soome. Stsenaristid Mihkel Ulman ja Lauri Vahtre, režissöör Ain Prosa, operaator Mait Mäekivi, produtsent Raivo Suviste. Osades Rasmus Kaljujärv, Märt Avandi, Jörgen Liik, Mirtel Pohla, Tambet Tuisk, Üllar Saaremäe, Raivo Trass jpt.

ETV2

Kell 21.30 dokumentaalfilm "Pööripäev"

Pööripäev on aeg, et koguda jõudu ja vaadata hetkeks tagasi. Vabariigi sünnipäeval vaatame, milline oli aasta 2019 läbi Eesti inimeste kaamerasilma. Ainulaadne dokumentaalprojekt "Pööripäev" on valminud üle Eesti saadetud materjalidest suvisel ja talvisel pööripäeval.

Kell 22.00 Ansambli Põhja Konn kontsert Viljandi lossimägedes

Eesti Muusikaauhindade galal kaks mõjukat auhinda pälvinud ansambli Põhja Konn südaöine suurkontsert Viljandi Kaevumäel 2019. aasta juunis. Valguskunstnik Priidu Adlas ja visuaalikunstnik Alyona Movko on loonud visuaalse maailma, mis annab viiteid Põhja Konna mõjutanud ajastule, artistidele ja elutunnetusele.

ETV+

Kell 9.25 dokumentaalfilm "Tuulte tahutud maa" (Eesti 2018)

Joosep Matjuse lummav dokumentaalfilm "Tuulte tahutud maa" näitab Eestimaa looduse metsikut ja müstilist ilu, kus vaataja ees avanevad eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega.

Kell 13.10 mängufilm "Tõde ja õigus" (Eesti 2019), esmakordselt ETV+ eetris

Tanel Toomi mängufilm räägib haaravas pildikeeles Tammsaare loo uhkusest, lootusest ja tõekspidamisest, kus tõe ja õiguse otsinguil tuuakse ohvriks perekond, lähikondlased ja iseend. Eesti kinorekordid purustanud filmi peaosades säravad Priit Loog, Priit Võigemast, Ester Kuntu, Maiken Schmidt ja Simeoni Sundja.

Erisaade "Tõde ja õigus. Filmi lugu" on ETV+ eetris 24. Veebruari hommikul kell 10.55. Filmi valmimise erisaade

Kell 17.30 – 22.05 on eetris "Pidulik stuudio", kus saatejuhid Jelena Solomina ja Dmitri Pastuhhov võõrustavad külalisi. Heidame pilgu ajalukku, vaatame reportaaže Narvast ja otselülitusi presidendivastuvõtult, kus on kohal reporterid Uljana Kuzmina ja Nikolai Loštšin. Peoõhtu kuuluvad loomulikult ka traditsiooniline pidulik kontsert ning Vabariigi Presidendi kõne ja vastuvõtt. Presidendi külalisi tutvustavad televaatajatele ajakirjanik Sergei Mihhailov ja stilist Svetlana Agurejeva.

VIKERRAADIO

Kell 7-11 "Vikerhommik"

24. veebruari "Vikerhommikus" räägib pikaaegne presidendikantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveer presidendi vastuvõtu telgitagustest. Eesti Laulu finalistilt Egert Milderilt küsime, millise pilguga vaatavad Eestit grusiinid. IT-visionäär Linnar Viik kõneleb sellest, kuidas väike Eesti on suur digimaailmas. Jakob Rosin ja Juta Saarevet arutlevad kultuuri ligipääsetavuse üle puuetega inimeste jaoks. Saadet juhib Romi Hasa.

Kell 11.30 loeb Aarne Üksküla A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" V osast ühe loo (helisalvestis 1982. aastast).

Kell 14.05 algav "Välistund" küsib, miks me oma riigi 102. sünnipäeval vaidleme suure idanaabriga ikka veel kunagiste sündmuste tõlgendamise pärast. Miks ajalugu on muutunud nii oluliseks? Selle ja ka teiste aktuaalsete teemade üle arutlevad ajaloolane ja Riigikogu liige Jaak Valge (EKRE), europarlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) ja Riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE). Saatejuht on Indrek Kiisler.

RAADIO 2

Raadio 2 tähistab 24. veebruari Eesti muusika päevana ja eetris kõlabki vaid parimad kodumaised lood.

KLASSIKARAADIO

Klassikaraadio on vabariigi aastapäevale pühendatult kuulutanud veebruari eesti muusika kuuks. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kell 11 saab kuulata ansambli Triskele salvestust "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Kuulame Saksa sõjavangide Johann Tamme ja Peter Truusa 1916. aastal Wittenbergis lauldud vaharullisalvestust "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" ja ansambli Triskele versiooni samast loost.

Kell 13 on eetris mulluse Viljandi pärimusmuusika festivali kontsert "Juurte jootmine", kus meenutusi rääkisid ning musitseerisid Eeva Talsi, Karoliina Kreintaal ja Kristiina Ehin.

Kell 19 on eetris Uku Masingu loomingust inspireeritud kontsert "Taevapõdra rahvaste lood" sarjast HELIjaKEEL. Kell 21 kõlab Klassikaraadios arhiivisaade Heino Elleri loomingust. Saatepäeva lõpetab Fantaasiastuudiost muusikavalikuga helilooja Märt-Matis Lill.

RAADIO 4

Raadio 4 tähistab vabariigi aastapäeva hommikust saati, kui kell 7 alustab hommikuprogramm "Suurepärane nelik". Saatejuhid Dina Prussakova ja Aleksandr Žemžurov kajastavad peohommiku meeleolusid stuudios ja Tallinna linnas.

10.05 "Maarjamaa serenaad". Stuudios on eesti ansambel "Beati Mandolini".

11.05 "Elame, Eesti!". Tähistame Eesti Vabariigi 102.aastapäeva.

13.05 "Kuhu liigub eesti majandus?" Stuudios on majandusteadlane Heido Vitsur.

14.05 "Rahu igavesti". Tartu rahu - 100. Stuudios on ajaloolane ja poliitik Peeter Järvelaid.

15.05 "Kus raha on?" Kõneleme Eesti Pangast ja Eesti kroonist.

17.05 "102 aastat ei ole veel piir!" Tähistame Eesti Vabariigi 102. aastapäeva. Stuudios Andrian Tšeremenin ja LIlia Tretjakova.

19.10 Raadio 4 erikülaline: näitleja Kirill Käro.

20.00 Raadio 4 erikülaline: laulja Anne Veski.

21.05 "Klassikalise muusika tund". Kõlab popurrii Eesti heliloojate muusikast.