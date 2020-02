"Sipsiku" muusika autor Ewert Sundja: proovisin võimendada nii, et tulekski pisar silma

"Sipsiku" produtsent Kristel Tõldsepp ja muusika autor Ewert Sundja rääkisid filmi esimestest päevadest kinopubliku ees ning tõdesid, et kuigi film on saanud kriitikat, on sellel ka palju austajaid.

"Me ju teadsime, et neid kommentaare tuleb igasuguseid. Kui sa võtad ette sellise karakteri nagu Sipsik, lastekirjanduse tüviteksti, võib arvata, et on inimesi, kellele meeldib ja inimesi, kellele ei meeldi," ütles Tõldsepp Raadio 2 saates "Reede hommik!".

Sundja meenutas, et esimestest arvustustest andis talle teada abikaasa Kadri, kes soovitas mehel igaks juhuks istuda. "Enamik poleemikat pole see, et lapsed on pettunud, vaid täiskasvanud ei suuda mingist lapsepõlve asjast lahti lasta," arvas Sundja.

Tõldsepa sõnul on saadud palju tuge Sipsiku looja Eno Raua leselt Aino Pervikult, kes ei ole lasknud end filmikriitikast segada. "See rahu, mis sealt telefonist tuli, selline täiskasvanulik ja mõistlik suhtumine asjadesse," meenutas Tõldsepp oma kõne Pervikule. Ta lisas, et pärast esilinastust ütles Pervik Tõldsepale, et tegemist on hea filmiga.

Sundja sõnul on ainult hea, kui "Sipsik" lapsed emotsionaalseks teeb. "Mina tahtsingi, et nad hakkaksid nutma. Ma tegin seda meelega, ma proovisingi seda teha. Ma hakkan enamike Disney filmide ajal nutma ja ma saan aru, kuidas või miks see on tehtud, sest loo jutustamisel on selline kõver ja on hea panna sisse üks kurb koht. Proovisin võimendada nii palju, kui ma sain, et olekski nii kurb, et tulekski pisar silma," rääkis Sundja.

"Sipsik" jookseb ametlikult kinodes reedest ning enne esimest nädalavahetust on kogunud juba 25 000 vaatajat. "Hetkeline negatiivsuslaine tekitas erakordselt tugeva positiivsuse laine," arutles Tõldsepp.

Animafilm "Sipsik" valmis kokku seitse aastat, filmi intensiivne tootmine kestis poolteist aastat. "Kuus-seitse aastat oli stsenaariumi arenduse, finantseerimise ja stardipaugu tekitamise hetk," selgitas Tõldsepp.

Filmi taga oli neli animaatorit ning Sipsikule andis hääle Ott Sepp. "Kui Eno Raud Sipsiku kirjutas, ei määratlenud ta Sipsikule sugu, sest Sipsik on nukk. Kui raamatut hakati vene keelde tõlkima, siis küsiti Eno Raua käest ja sel hetkel ta tegi otsuse, et ta on mees," põhjendas Tõldsepp, miks valiti Sipsikule häält lugema just meeshääl.

Tõldsepa filmistuudiol on juba kavas Andrus Kivirähki raamatu "Kaka ja kevad" ainetel valmiv film. "Ma ei ole vist midagi õppinud, sest meil on järgmine kirjandusklassika juba töös," tõdes Tõldsepp, et kriitika teda ei heiduta. Film tuleb avalikkuse ette juba selle aasta sügisel.