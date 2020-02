Galerii: Mihkel Smeljanski säravamad etteasted nii näitleja kui muusikuna

Smeljanski pidanuks 21. veebruaril saama ka president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. ERR-ile jaanuari lõpus antud intervjuus ei osanud ta autasu kuidagi kommenteerida. "Sorry, ei oska midagi öelda. Suur tänu." Ta tõdes, et tegelikult see elatud aeg ei ole olnud nii pikk, aga tehtud on igasuguseid vigureid. "Just vigureid, mitte üpriski normaalseid asju, mida teised inimesed teevad."

Mihkel Smeljanski sündis 8. märtsil 1950 Haapsalus. Ta õppis aastatel 1970–1972 Tallinna Riikliku Konservatooriumi Lavakunstikateedris ja oli 1974–1990 Endla teatri näitleja. Aastast 1974 oli ta ansambli Kuldne Trio laulja.

Vaata ERR-i arhiivivideoid Mihkel Smeljanskiga:

Mihkel Smeljanski kommenteeris teenetemärgi pälvimist tänavu "Ringvaates":

Pärnu Draamateatri "Puhkepäev" 1981:

2018. aasta intervjuu "Prillitoosile":

"Kuldne Trio" 1999: