Ansambel Pihlap.uud andis välja esimese lühialbumi

Ansambli solist Maris Pihlapile meeldib väga, kuidas Eesti noored elu näevad, mõtestavad ja sõnadesse panevad. "Tegelikult ei pea nad ennast isegi luuletajaks pidama, need tekstid, mis ühel või teisel viisil on meieni jõudnud, on imelised, ja tihtipeale kõnetavad ka autorist palju vanemaid lugejaid ja kuulajaid," ütles ta ja mainis, et kui mõni tekst suudab juba tema elu paremaks teha, siis tahaks seda parandavat jõudu ka teistega jagada. "Selle jaoks me kogu seda muusika- ja kunstivärki ju teemegi."

Pihlap.uud on laulukirjutaja Maris Pihlapi algatusel sündinud koosseis, kes põimib enda muusikasse noorte Eesti luuletajate emakeelseid tekste. Värskel plaadil kõlavad näiteks Enn Ehapeetri, Susanna Meti ning ka solisti Maris Pihlapi tekstid.

Uut materjali esitleb Pihlap.uud Tudengijazzi kontsertidel Tallinnas ja Viljandis ning Pihlap.uude ja Nagy Bögö ühiskontserdil "Järgmine peatus: allikas" 13. märtsil Von Krahlis.

Kuula albumit: